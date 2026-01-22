به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ظهر امروز پنج‌شنبه (دوم بهمن ماه) در تماس تلفنی با آقای "نومان کورتولموش" رئیس مجلس ملی ترکیه، ضمن بررسی آخرین تحولات روابط پارلمانی و منطقه‌ای، بر گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و تقویت تعاملات دو کشور تأکید کرد.

قالیباف با قدردانی از مواضع شفاف و روشن رئیس جمهور، وزیر خارجه و مجلس ترکیه در حمایت از دولت و ملت ایران، تاکید کرد: حوادث ۲-۳ روزه‌ای که در ایران اتفاق افتاد، عملیات وسیع تروریستی از جنس جنایت‌های داعش با خشونت بیشتر بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این شبه کودتا و اقدامات تروریستی، حلقه تکمیلی جنگ ۱۲ روزه علیه ملت ایران بود، افزود: رژیم صهیونیستی و آمریکا به صورت علنی از تروریست‌هایی که مردم ایران و در مواردی نیروهای انتظامی و امنیتی ما را به شهادت رساندند، حمایت کردند تا شکست قبلی خود را جبران کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه با تدبیر نیروهای امنیتی و انتظامی و حضور مردم، بحمدلله آرامش در همه شهرهای ایران برقرار شده، اظهار کرد: رژیم صهیونیستی به دنبال تضعیف همه کشورهای اسلامی و تجزیه آنهاست.

رئیس مجلس ملی ترکیه: قدرت رژیم صهیونیستی در از بین بردن وحدت کشورهای اسلامی و تجزیه آنهاست

نومان کورتولموش رئیس مجلس ملی ترکیه هم در این تماس تلفنی با ابراز تاسف و تسلیت جان باختن صدها تن از مردم ایران در جریان عملیات ترویستی اخیر، تاکید کرد: امنیت و رفاه ایران، امنیت و رفاه ترکیه است و درد شما، درد ماست.

رئیس مجلس ملی ترکیه با تایید دیدگاه دکتر قالیباف درخصوص رژیم صهیونیستی، افزود: قدرت اصلی رژیم صهیونیستی در از بین بردن وحدت کشورهای اسلامی و تجزیه آنهاست.

نومان کورتولموش با اشاره به سخنان اخیر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، اظهار کرد: انشالله با تدابیر انجام شده، ملت و دولت ایران در آرامش و صلح زندگی کنند./