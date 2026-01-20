تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار شهرداری تهران فردا باز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران؛ به دنبال ابلاغ تعطیلی فردا چهارشنبه از سوی استانداری تهران، روابط عمومی سازمان مدیریت میادین اعلام کرد تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار باز است و به صورت تمام وقت فعالیت دارند.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به ابلاغ خبر تعطیلی فردا چهارشنبه اول بهمن ماه از سوی استانداری تهران، تمامی بازارها و میادین میوه و تره بار فعال است.

بر همین اساس تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار فردا چهارشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ و از ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۹ باز هستند.

همچنین شهروندان می توانند با استفاده از اپلیکیشن شهرزاد تمامی مایحتاج خود را سفارش داده تا در کوتاهترین زمان و با همان کیفیت خرید حضوری تهیه کنند.