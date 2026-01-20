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کد مطلب 6726865
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۱ بهمن ۱۴۰۴، ۲:۱۴

گل‌های بازی رئال مادرید ۶ _۱ موناکو

گل‌های بازی رئال مادرید ۶ _۱ موناکو

در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا رئال مادرید با درخشش وینیسوس و امباپه به برتری قاطع ۶ بر ۱ مقابل موناکو رسید.

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