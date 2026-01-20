دریافت 22 MB کد مطلب 6726865 https://mehrnews.com/x3bbHY ۱ بهمن ۱۴۰۴، ۲:۱۴ کد مطلب 6726865 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱ بهمن ۱۴۰۴، ۲:۱۴ گلهای بازی رئال مادرید ۶ _۱ موناکو در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا رئال مادرید با درخشش وینیسوس و امباپه به برتری قاطع ۶ بر ۱ مقابل موناکو رسید. کپی شد مطالب مرتبط بازگشت آرامش به مادرید/ توقف آرسنال در انگلیس خلاصه بازی جذاب سوپرکاپ رئال مادرید و بارسلونا گرانترین بازیکنان دنیای فوتبال برچسبها تیم فوتبال رئال مادرید وینیسیوس جونیور جود بلینگهام لیگ قهرمانان اروپا موناکو کیلیان امباپه
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