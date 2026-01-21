درخشش مهاجم ایرانی درلیگ قهرمانان اروپا/ طارمی: باید آژاکس را هم ببریم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال المپیاکوس در هفته هفتم رقابت های لیگ قهرمانان اروپا در شرایطی برابر لورکوزن به برتری رسید که مهدی طارمی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران ۷۵ دقیقه در زمین حضور داشت و در وقت اضافه نیمه اول موفق شد گل دوم تیمش را با عبور از بین مدافعان حریف و ضربه ای زیبا به ثمر برساند.

طارمی که نمایش خوبی در این تیم یونانی داشته است پس از این دیدار از جو عالی ورزشگاه با حضور تماشاگران تشکر کرد و گفت: بازی تحت کنترل ما بود و حریف را تحت فشار قرار دادیم و با استفاده از موقعیت هایی که ایجاد کردیم توانستیم به پیروزی برسیم.

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران اهمیت دیدارهای لیگ قهرمانان را بالا دانست و گفت: هر بازی برای ما یک فینال است. باید به دیدارهای آینده فکر کنیم و به فکر پیروزی برابر آژاکس باشیم. ما همیشه دنبال رسیدن به برد و سه امتیاز هستیم و در دیدار پیش رو هم باید آژاکس را شکست دهیم.

تیم فوتبال المپیاکوس که با ۸ امتیاز در رده بیست و چهارم جدول رده بندی لیگ قهرمانان اروپا قرار دارد، روز چهارشنبه هفته آینده باید در خانه آژاکس به مصاف این تیم برود. جدول این رقابت ها ۳۶ تیمی است و ۲۴ تیم برتر به مرحله پلی آف صعود خواهند کرد.