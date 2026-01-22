تمدید مهلت پذیرش استعدادهای درخشان مقطع ارشد دانشگاه تربیت مدرس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، معاونت آموزشی این دانشگاه اعلام کرد: بر اساس اطلاعیه شماره ۲ استعدادهای درخشان، پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ تا روز جمعه ۱۰ بهمن تمدید شد.

متن اطلاعیه بدین شرح است: به اطلاع می رساند مهلت ثبت نام داوطلبان پذیرش در دوره های کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ این دانشگاه از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان تا پایان روز جمعه ۱۴۰۴.۱۱.۱۰ تمدید شد.

ضروری است داوطلبان محترم واجد شرایط در فرصت باقی مانده نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک در سامانه گلستان دانشگاه وفق اطلاعیه شماره یک اقدام نمایند