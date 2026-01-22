  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۳۳

تمدید مهلت پذیرش استعدادهای درخشان مقطع ارشد دانشگاه تربیت مدرس

تمدید مهلت پذیرش استعدادهای درخشان مقطع ارشد دانشگاه تربیت مدرس

طبق اطلاعیه جدید آموزشی دانشگاه تربیت مدرس مهلت ثبت نام برای دوره ارشد این دانشگاه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، معاونت آموزشی این دانشگاه اعلام کرد: بر اساس اطلاعیه شماره ۲ استعدادهای درخشان، پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ تا روز جمعه ۱۰ بهمن تمدید شد.

متن اطلاعیه بدین شرح است: به اطلاع می رساند مهلت ثبت نام داوطلبان پذیرش در دوره های کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ این دانشگاه از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان تا پایان روز جمعه ۱۴۰۴.۱۱.۱۰ تمدید شد.

ضروری است داوطلبان محترم واجد شرایط در فرصت باقی مانده نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک در سامانه گلستان دانشگاه وفق اطلاعیه شماره یک اقدام نمایند

کد مطلب 6727017

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها