به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، در راستای تقویت پیوند میان دانشگاه و صنعت و با هدف ارتقای سطح همکاری‌های کاربردی، معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اسامی اعضای هیئت علمی برگزیده در بخش «همکاری با جامعه و صنعت» برای سال ۱۴۰۴ را اعلام کرد که در این میان، سه تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس موفق به کسب این افتخار شدند.

بر این اساس، مهدی غلامعلی فرد دانشیار گروه محیط زیست، امین میرزا بروجردیان دانشیار گروه ترابری و عمران احمدی استادیار گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه تربیت مدرس به عنوان اعضای علمی برگزیده در همکاری با جامعه و صنعت سال ۱۴۰۴معرفی شدند.