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۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۵۳

ترامپ اخراج صدها هزار کارمند دولت را نیز دستاورد اعلام کرد!

ترامپ اخراج صدها هزار کارمند دولت را نیز دستاورد اعلام کرد!

رئیس‌جمهوری آمریکا، اخراج صدها هزار کارمند دولت فدرال را از دستاوردهای دولت دوم خود اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ با شبکه تلویزیونی نیوزنیشن اعلام کرد که دولت او «صدها هزار کارمند فدرال» را اخراج کرده است تا اقتصاد این کشور را نجات دهد!

در حالی که بر اساس گزارش دستگاه های مسئول در آمریکا، از زمان روی کار آمدن ترامپ، بیکاری در این کشور بیشتر شده است، وی مدعی شد که کارکنان اخراج‌شده اکنون در بخش خصوصی، دو تا سه برابر قبل درآمد دارند!

برخلاف گزارش رسانه های آمریکا درباره افزایش سرسام‌آور تورم، ترامپ ادعا کرد که تحت رهبری او، آمریکا بهترین اقتصاد تاریخ خود را تجربه کرده است!

ترامپ دموکرات‌ها را به بزرگ‌نمایی آمار اشتغال از طریق استخدام کارمندان فدرال متهم کرد.

او همچنان مشروعیت انتخابات ۲۰۲۰ را زیر سؤال برد و آن را تقلب محض خواند.

رئیس‌جمهوری آمریکا پیش‌بینی کرد که اگر دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ کنترل کنگره را دوباره به دست آورند، بار دیگر تلاش خواهند کرد او را استیضاح کنند و گفت: آنها مرا به‌خاطر داشتن اقتصاد خوب یا هر چیز دیگری استیضاح خواهند کرد!

کد مطلب 6727160

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    نظرات

    • ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      55 0
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      کم کردن هزینه سربار دولت دستاورد کمی نیست اشخاص و پوزیشن های ناکارآمد کنار گذاشتند و این خیلی جرات میخاد، اقتصاد آزاد باید دست بخش خصوصی واقعی باشه آن وقت مجموعه های نظارتی راحت می‌تونند نظارت و برخورد کنند کسی هم بهشون فشار نمیاره
    • NP ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      23 0
      پاسخ
      در حقیقت نیروی انسانی رو کنار میزنه و از تکنولوژی و افراد متخصص قطعا استفاده جایگزین می شه ، کلا برنامه خیلی از دولتمردان در کشورها حذف خیلی از مشاغل ، کاهش نیروی انسانی ، به همراه کاهش هزینه هاست و با جایگزینی فن آوری ها و افراد متخصص به جای نیروی انسانی ضعیف و سنتی ..
    • رضا ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      1 15
      پاسخ
      اگر اخراج کارمندان به جای آمریکا در ایران اتفاق می افتاد همین جناب ترامپ خان و شبکه های معاند شروع می کروند به تخریب نظام وامصیبتا کارمندان از نون خوردن انداختن و هزار تا اراجیف دیگه حالا چون آمریکا انجام داده میگیم کار خوبیه فناوری جایگزین نیروی انسانی ناکارامد کرده به به چهچه می کنیم.

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