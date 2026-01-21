ترامپ اخراج صدها هزار کارمند دولت را نیز دستاورد اعلام کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی نیوزنیشن اعلام کرد که دولت او «صدها هزار کارمند فدرال» را اخراج کرده است تا اقتصاد این کشور را نجات دهد!
در حالی که بر اساس گزارش دستگاه های مسئول در آمریکا، از زمان روی کار آمدن ترامپ، بیکاری در این کشور بیشتر شده است، وی مدعی شد که کارکنان اخراجشده اکنون در بخش خصوصی، دو تا سه برابر قبل درآمد دارند!
برخلاف گزارش رسانه های آمریکا درباره افزایش سرسامآور تورم، ترامپ ادعا کرد که تحت رهبری او، آمریکا بهترین اقتصاد تاریخ خود را تجربه کرده است!
ترامپ دموکراتها را به بزرگنمایی آمار اشتغال از طریق استخدام کارمندان فدرال متهم کرد.
او همچنان مشروعیت انتخابات ۲۰۲۰ را زیر سؤال برد و آن را تقلب محض خواند.
رئیسجمهوری آمریکا پیشبینی کرد که اگر دموکراتها در انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ کنترل کنگره را دوباره به دست آورند، بار دیگر تلاش خواهند کرد او را استیضاح کنند و گفت: آنها مرا بهخاطر داشتن اقتصاد خوب یا هر چیز دیگری استیضاح خواهند کرد!
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