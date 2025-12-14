  1. بین الملل
ترامپ، پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات میان دوره‌ای را سخت عنوان کرد

رئیس‌جمهوری آمریکا، پیروزی حزب حاکم جمهوری‌خواه در انتخابات میاندوره‌ای کنگره این کشور را سخت ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در مصاحبه با روزنامه وال استریت‌ژورنال اذعان کرد که حفظ اکثریت حزب جمهوری‌خواه در هر دو مجلس کنگره در انتخابات میان‌دوره‌ای پاییز ۲۰۲۶، کار آسانی نخواهد بود.

وی افزود: باید دید چه می‌شود. ما باید پیروز شویم، اما پیروزی بسیار سخت است. تنها کاری که می‌کنیم این است که تمام تلاش خودمان را برای پیروزی به کار بگیریم.

رئیس‌جمهوری آمریکا همچنین گفت که توانسته است سرمایه‌گذاری‌هایی به ارزش چندین میلیارد دلار برای ایالات متحده جذب کند.

او افزود: من بزرگ‌ترین اقتصاد تاریخ را ایجاد کرده‌ام، اما ممکن است مدتی طول بکشد تا مردم، دستاوردهای آن را در زندگی خود ببینند.

انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا قرار است در سوم نوامبر ۲۰۲۶ برگزار شود. در این انتخابات، تمامی ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و همچنین یک‌سوم کرسی‌های سنای آمریکا، معادل ۳۳ کرسی، به رأی گذاشته خواهد شد. در حال حاضر، هر دو مجلس کنگره در اختیار حزب جمهوری‌خواه است.

به نوشته وال‌استریت ژورنال، به طور سنتی حزب حاکم معمولاً در انتخابات میان‌دوره‌ای با شکست مواجه می‌شود.

