به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه تماشا، مجموعه «بادار» به قلم فاطمه سلطانی، معصومه میرابوطالبی و زینب امامی‌نیا نوشته شده و سیروس حسن‌پور کارگردانی آن را بر عهده دارد.

این مجموعه از امروز اول بهمن ساعت ۱۷ روی آنتن شبکه تماشا می رود.

مجموعه «بادار» با محوریت خانواده، فرهنگ و اجتماع، به بررسی سبک زندگی و ظرفیت‌های انسانی و اجتماعی مردمان بومی، به‌ویژه در منطقه سیستان و بلوچستان می‌پردازد.

«بادار» تلاش می‌کند تا پیوند میان خانواده، امید به آینده و همزیستی مسالمت‌آمیز را به تصویر بکشد و نشان دهد چگونه پایداری اجتماعی می‌تواند راهی برای غلبه بر چالش‌ها و دستیابی به توسعه باشد.

این سریال با حضور بازیگرانی از جمله محمد رشنو، فرشته سرابندی، حسین شریفی، هومن برق‌نورد، کاوه خداشناس، نیلوفر کوخانی، بیتا سحرخیز، آزیتا ترکاشوند، رضا خدادادبیگی، مهدی میامی، فهیمه مؤمنی، جواد سلطانی، امیرسام موسوی، عبدالرضا نصاری و مهدی شیخ‌عیسی و صادق سهرابی ساخته شده است.

مجموعه تلویزیونی «بادار» هر روز ساعت ۱۷ از شبکه تماشا پخش و بازپخش آن نیز در ساعات ۲ و ۹ روی آنتن می‌رود.