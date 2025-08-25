سریال بادار؛ تصویری از زندگی خانوادگی و بطن فرهنگ سیستان و بلوچستان

خبرگزاری مهر - گروه استانها، یوسف برادران مهر: استان سیستان و بلوچستان با ترکیبی از اقوام بلوچ و سیستانی، مذاهب و تمدنی دیرینه، گنجینهای از فرهنگهای متنوع است که تاریخ و زندگی روزمره مردمانش را در بستر این جغرافیای وسیع (با فاصلهای حدود ۱۲۰۰ کیلومتر از شمال تا جنوب استان) و با گویش و زبانهای مختلف به هم میآمیزد.
در سالهای اخیر، صدا و سیما با رویکردی تازه به تولیدات تلویزیونی، تمرکز ویژهای بر اقوام و فرهنگهای بومی ایران گذاشته و این مسیر را با راهاندازی پروژههای شاخصی مانند «نون خ» و اکنون با «بادار» تقویت کرده است. «بادار» نه فقط یک روایت خانوادگی است، بلکه بازنمایی ملموسی از واقعیتهای زندگی، فرهنگ و چالشهای روزمره مردم این استان به شمار میآید. شاید سریال بادار بتواند بر خلاف تولیدات گذشته صدا و سیما که تصویری امنیتی از استان نشان داد، اینبار بتواند به درستی فرهنگ اصیل و زندگی واقعی مردم را به نمایش بگذارد.
سریال بادار؛ تصویر واقعی از زندگی مردم سیستان و بلوچستان را ارائه میدهد
این مجموعه با رویکردی خانوادگی و فرهنگی، به نمایش ظرفیتهای بومی، پشتوانههای اجتماعی و تلاشهای خانوادههای بومی میپردازد و نشان میدهد چگونه همزیستی با ثبات و امید به توسعه، میتواند گویای یک آینده روشن و شیوهای برای حل مشکلات در سیستان و بلوچستان باشد.
بادار با پخش از شبکه یک سیما و حضور تیمی از نویسندگان و بازیگران مطرح، تلاش میکند تصویری واقع گرایانه و امید بخشی از زندگی در این خطه ارائه دهد که هم به تبیین هویت محلی میپردازد و هم به تقویت همبستگی و آگاهی عمومی میانجامد.
سریال «بادار» بطن زندگی مردم سیستان و بلوچستان را روایت میکند
جابر علی محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: مجموعه تلویزیونی ۳۰ قسمتی «بادار» که به زودی از شبکه یک سیما بعد از سریال مهمان کشی پخش میشود، با روایت داستانی از بطن زندگی خانوادگی در سیستان و بلوچستان، قصد دارد مخاطبان را با فضای فرهنگی و اجتماعی متفاوتی همراه کند.
مدیر کل صدا و سیما استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: سریال بادار با نویسندگی فاطمه سلطانی، معصومه میرابوطالبی و زینب امامینیا و کارگردانی هنرمند بنام سیروس حسنپور و با بازیگری بازیگران خوب کشور از جمله محمد رشنو، فرشته سرابندی، حسین شریفی، هومن برقنورد، کاوه خداشناس، نیلوفر کوخانی، بیتا سحرخیز، آزیتا ترکاشوند، رضا خدادادبیگی، مهدی میامی، فهیمه مؤمنی، جواد سلطانی، امیرسام موسوی، عبدالرضا نصاری و مهدی شیخعیسی و صادق سهرابی ساخته شده است.
پشتوانه فرهنگی و اجتماعی سیستان و بلوچستان مسیر توسعه را هموار میکند
وی با اشاره به هدف این سریال گفت: ساخته شده تا تصویری واقعی و امیدوارکننده از مردم سیستان و بلوچستان ارائه دهد، تلاشهای آنها برای پیشرفت را روایت کند و در قالب یک داستان خانوادگی و اجتماعی، با مخاطب عام ارتباط بگیرد.
ظرفیتهای بومی و سیستان بلوچستان محور اصلی سریال بادار
علی محمدی همچنین تأکید کرد: داستان این سریال درباره ظرفیتهای بومی سیستان و بلوچستان است که از طریق زندگی یک خانواده بومی روایت میشود تا نشان دهد چگونه پشتوانههای فرهنگی و اجتماعی منطقه، مسیر توسعه را هموار میکند.
وی در پایان گفت: این مجموعه با رویکردی مردمی و فرهنگی، در پی نشان دادن فرهنگ، آداب و رسوم، سبک زندگی و چالشها و مشکلات مردم استان سیستان و بلوچستان است.
