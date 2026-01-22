۱۵۷ هموطن از برف و کولاک گردنه خوش ییلاق شاهرود نجات یافتند

امیر عمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه همزمان با آغاز بارش برف و یخ‌زدگی محورهای مواصلاتی نیروهای راهداری به حالت آماده باش در آمدند، ابراز داشت: راهداری کوشید تا با انجام عملیات برف روبی به بازگشایی مسیرها کمک کند.

وی افزود: با توجه به وجود کولاک شدید و در راه ماندن تعداد زیادی مسافر در محور خوش ییلاق ستاد مدیریت بحران در فرمانداری شاهرود تشکیل شد.

مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با اشاره به انجام عملیات هماهنگ با مدیریت فرماندار شاهرود، تاکید کرد: ۳۳ خودرو سبک و سنگین و یک اتوبوس نیازمند امداد رسانی بودند.

عمیدی تصریح کرد: با همراهی ارتش، پلیس راه، اورژانس، هلال احمر و راهداری تعداد ۱۵۷ هموطن در راه مانده گردنه خوش ییلاق از برف و کولاک نجات داده شدند.

وی خواستار توجه شهروندان قبل از سفر به شرایط جوی و داشتن تجهیزات زمستانی شد و افزود: به رانندگان توصیه داریم در صورت عدم الزام به سفر آن را به زمان مناسب دیگری موکول کنند.