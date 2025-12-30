  1. استانها
محورهای کوهستانی شاهرود در محاصره برف و کولاک؛ اسکان اضطراری مسافران

محورهای کوهستانی شاهرود در محاصره برف و کولاک؛ اسکان اضطراری مسافران

شاهرود- معاون استاندار و فرماندار شاهرود با بیان اینکه بارش سنگین برف و کولاک شدید، محورهای توسکستان و خوش‌ییلاق شاهرود را مسدود کرد، گفت: ستاد بحران برای اسکان اضطراری مسافران وارد عمل شد.

محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار مهر از انسداد محورهای کوهستانی شهرستان شاهرود به دلیل بارش برف و بروز کولاک خبر داد و افزود: این محورها شامل توسکستان و خوش ییلاق است.

وی با اشاره به نعمت الهی بارش برف از مسدودی جاده‌های کوهستانی منتهی به این شهر خبر داد و افزود: به دلیل بارش برف و کولاک شدید محورهای توسکستان و در برخی از مواقع گردنه خوش ییلاق مسدود است.

معاون استاندار سمنان با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط جوی ناپایدار مشکلاتی برای رانندگان در این محورها به وجود آمده که با دستورات فوری مدیریت بحران شهرستان در شهرهای کلاته خیج، قلعه نو خرقان، روستای کلامو و شهر بسطام تدابیر لازم برای اسکان مسافران پیش بینی شده است، ابراز کرد: تهیه نان و ارزاق در راستای اسکان اضطراری مسافران دیده و پیش بینی شده است.

آصفری از آماده باش نیروهای هلال احمر، پلیس راهور، نیروی انتظامی، پلیس راه، راهداری، بخشداری، شهرداری‌ها و فرمانداری شهرستان شاهرود در قالب ستاد بحران خبر داد و اظهار داشت: از رانندگان درخواست داریم از حضور در این محورها پرهیز کنند.

وی با بیان اینکه تا رفع مسدودی رانندگان می‌بایست صبوری کنند، عنوان داشت: سفر در چنین شرایط تا مساعد جوی توصیه نمی‌شود و رانندگان بهتر است تا مساعد شدن شرایط جوی از حضور در جاده‌ها پرهیز کنند.

