به گزارش خبرگزاری مهر، جشن‌های باشکوه میلاد امام حسین علیه السلام، حضرت عباس علیه السلام و امام سجاد علیه السلام از روز پنجشنبه ۲ بهمن تا یکشنبه ۵ بهمن، در حرم بانوی کرامت برگزار می شود.



بر اساس این گزارش پنجشنبه بعد از نماز عصر مراسم مولودی خوانی با نوای سید حسن گل ختمی و بعد از نماز عشاء محفل جشن با سخنرانی آیت الله میرباقری و مولودی خوانی مرتضی طاهری برگزار خواهد شد.



جمعه سوم بهمن ماه مصادف با روز میلاد اباعبدالله الحسین علیه السلام مراسم جشن بعد از نماز عصر با مداحی حسین اردستانی و بعد از نماز عشاء با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین پناهیان و مداحی سید رضا تحویلدار برگزار می‌شود.



شنبه چهارم بهمن ماه مصادف با میلاد حضرت اباالفضل علیه السلام مراسم جشن بعد از نماز عصر با مداحی علی حبیب زاده و بعد از نماز عشاء با سخنرانی حجت الاسلام و السملمین فرحزاد و مداحی سید رضا نریمانی دنبال خواهد شد.



یکشنبه مصادف با میلاد امام سجاد علیه السلام بعد از نماز عصر مراسم جشن با مداحی سید جواد میرجعفری و بعد از نماز عشاء با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حاج ابوالقاسم و مداحی سید محسن بنی فاطمه در شبستان امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.