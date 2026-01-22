به گزارش خبرگزاری مهر، جشنهای باشکوه میلاد امام حسین علیه السلام، حضرت عباس علیه السلام و امام سجاد علیه السلام از روز پنجشنبه ۲ بهمن تا یکشنبه ۵ بهمن، در حرم بانوی کرامت برگزار می شود.
بر اساس این گزارش پنجشنبه بعد از نماز عصر مراسم مولودی خوانی با نوای سید حسن گل ختمی و بعد از نماز عشاء محفل جشن با سخنرانی آیت الله میرباقری و مولودی خوانی مرتضی طاهری برگزار خواهد شد.
جمعه سوم بهمن ماه مصادف با روز میلاد اباعبدالله الحسین علیه السلام مراسم جشن بعد از نماز عصر با مداحی حسین اردستانی و بعد از نماز عشاء با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین پناهیان و مداحی سید رضا تحویلدار برگزار میشود.
شنبه چهارم بهمن ماه مصادف با میلاد حضرت اباالفضل علیه السلام مراسم جشن بعد از نماز عصر با مداحی علی حبیب زاده و بعد از نماز عشاء با سخنرانی حجت الاسلام و السملمین فرحزاد و مداحی سید رضا نریمانی دنبال خواهد شد.
یکشنبه مصادف با میلاد امام سجاد علیه السلام بعد از نماز عصر مراسم جشن با مداحی سید جواد میرجعفری و بعد از نماز عشاء با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حاج ابوالقاسم و مداحی سید محسن بنی فاطمه در شبستان امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.
قم- محافل جشن شبهای حرم مطهر بانوی کرامت در ایام میلاد انوار کربلا به مدت چهار شب برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، جشنهای باشکوه میلاد امام حسین علیه السلام، حضرت عباس علیه السلام و امام سجاد علیه السلام از روز پنجشنبه ۲ بهمن تا یکشنبه ۵ بهمن، در حرم بانوی کرامت برگزار می شود.
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