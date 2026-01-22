۴۰ نفر از اغتشاشگران در نائین دستگیر شدند

سرهنگ حسن ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از انجام رفتار های هنجار شکنانه و اقدامات مخل امنیت عمومی اغتشاشگران در حوادث اخیر در شهرستان، بلافاصله اقدامات ماموران پلیس این فرماندهی برای دستگیری این افراد آغاز شد.

وی افزود: در همین راستا طی اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در این فرماندهی، ۴۰ نفراز اغتشاشگران که دراین بین ۱۲ نفر از آنها از لیدرها و محرکان اصلی بوده و در اغتشاتشات حضور داشته و موجب تخریب،آتش زدن اموال اماکن عمومی و دولتی شده بودند شناسایی و طی چندین عملیات جداگانه دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان نائین با اشاره به اینکه متهمان به همراه پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شدند، گفت: به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد عده ای سود جو برای رسیدن به اهداف شوم خود امنیت مردم را خدشه دار کنند.