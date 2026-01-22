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۲ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۳۱

حسن‌پور: تشدید دروغ‌پردازی‌ها با کاهش محدودیت‌های اینترنت بین‌الملل

حسن‌پور: تشدید دروغ‌پردازی‌ها با کاهش محدودیت‌های اینترنت بین‌الملل

یزد_ دادستان یزد گفت: با کاهش محدودیت‌های اینترنت بین‌الملل، احتمال تشدید فضاسازی‌ها و دروغ‌پردازی‌ها وجود دارد که می‌تواند آرامش روانی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حسن‌پور در نشست بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث اخیر، با اشاره به ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، جرائم امنیتی را از جمله جرائم مهم دانست و اظهار کرد: برخورد با مرتکبین این جرائم بدون اغماض و مماشات انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه اغتشاشات اخیر از جهات مختلف با حوادث سال‌های ۹۸ و ۱۴۰۱ متفاوت بوده است، افزود: نوع تحلیل و نحوه برخورد با این وقایع نیز باید متناسب با شرایط جدید و متفاوت از گذشته باشد و نمی‌توان نسخه‌های پیشین را عیناً تکرار کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد با رد برخی ادعاها مبنی بر تأثیر مستقیم عفوهای سال ۱۴۰۱ بر حوادث اخیر گفت: گرچه هنوز یک تحقیق جامع و کامل کشوری در این زمینه صورت نگرفته است اما بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد میانگین تکرار متهمان دستگیرشده حوادث ۱۴۰۱ در کل کشور کمتر از پنج درصد بوده و این ادعاها با واقعیات میدانی تطابق ندارد، از این رو اغتشاشات سال ۱۴۰۴ باید به صورت مستقل و انحصاری مورد بررسی قرار گیرد.

حسن‌پور با اشاره به میزان خسارات، تخریب‌ها، قساوت‌ها در کشته‌سازی و هتک حرمت اماکن مقدس مذهبی تصریح کرد: افکار عمومی و جامعه، برخوردی قاطع، بازدارنده و بدون اغماض را از دستگاه‌های مسئول مطالبه می‌کند و تصمیم‌گیری در این حوزه باید جامع، همه‌جانبه و مبتنی بر واقعیت‌های اجتماعی و امنیتی باشد.

وی به نقش رسانه‌ها در جنگ روایت‌ها اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی مردم روایت حقیقی و واقعی حوادث را از رسانه‌های داخلی دریافت می‌کنند، اما با کاهش محدودیت‌های اینترنت بین‌الملل، احتمال تشدید فضاسازی‌ها و دروغ‌پردازی‌ها وجود دارد که می‌تواند آرامش روانی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد در پایان با تأکید بر مسئول‌سازی اجتماعی گفت: خانواده‌هایی که فرزندان یا بستگانشان در اغتشاشات نقش داشته‌اند، باید در مسیر جبران، کاهش آسیب‌ها و بازسازی اجتماعی فعالانه وارد میدان شوند و سایر اقشار جامعه نیز با حساسیت نسبت به مسائل امنیتی، در تأمین امنیت و شناسایی اخلالگران، همراه و یاور دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی باشند.

کد مطلب 6728360

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    نظرات

    • ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      315 4
      پاسخ
      اینترنت رو وصل کنید بابا خستمون کردید
    • و ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      308 5
      پاسخ
      آقای حسن پور الان تو میخوای خرج زندگی منو که از تلگرام و اینستا بود رو بدی؟
    • M ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      242 11
      پاسخ
      لطفا اینترنت رو وصل کنین چطوری کارای دانشگاهم که با نرم افزارهای آنلاین خارجیه رو انجام بدم؟؟؟ آقای حس پور قراره کارای دانشگاه من رو انجام بده؟
    • در شرف انصراف از تحصیل ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      216 4
      پاسخ
      فعلا که وصل نیست. این حرفا رو بزارین برای زمانی که وصل شد نه الان. مردم کار و زندگی دارن تو این دو هفته هم از همه چی عقب موندن. اصلا فکر نکنم کسی فرصت داشته باشه که به این مسائل توجه کنه. وصلش کنین بزارین به کار و زندگیمون برسیم.
    • ۱۶:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      282 3
      پاسخ
      اینترنت حق اولیه‌ی ماست، نه امتیاز یک قشر خاص. ما به تلگرام، جیمیل، چت‌جی‌پی‌تی و مخصوصاً سایت‌های خارجی مثل سایت دانشگاه‌ها نیاز داریم (برای اپلای، ثبت‌نام و پیگیری نتایج و...). خیلی از مشاغل به اینترنت بین‌الملل وابسته‌اند؛ حتی سرگرمی هم حق اولیه است. کِی قراره دسترسی کامل باز بشه؟ ددلاین‌ها دارن تموم می‌شن و شما ما رو از کار و زندگی انداختید. بس کنید این امروز و فردا کردن رو؛ هرچه زودتر اینترنت بین‌الملل رو کامل برای همه وصل کنید و این قطعی رو تمام کنید.
    • ۱۶:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      197 6
      پاسخ
      مگه اصلا محدودیت کاهش دادید؟ ببینید الان با 15 روز قطعی آرامش روانی جامعه بهم ریخته
    • ر ۱۷:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      101 1
      پاسخ
      پس کی وصل میکنید
    • ۱۸:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      159 3
      پاسخ
      اخر هفته قرار بود اینترنت وصل شه؛ پس چی شد؟؟؟ ما به تلگرام، جیمیل هامون، سایت های خارجی و... نیاز داریم. کِی پس سایت ها و اپ ها دسترسیشون باز میشه؟ دانشجوها و بچه هایی که دارن اپلای میکنن، باید بتونن وارد سایت دانشگاه های خارجی بشن و در اونجا ثبت نام کنن و... و به جیمیلشون هم دسترسی داشته باشن. ددلاین ها داره تموم میشه اما هنوز اینترنت وصل نشده تا بتونیم کارامون رو انجام بدیم. از کار و زندگی انداختین ما رو. هرچه زودتر دسترسی اپ ها و سایت ها و.. وصل کنید. تمومش کنید این قطعی رو دیگه.
    • باربد ۱۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      133 8
      پاسخ
      چرا فکر میکنین همه با اینترنت دنبال اخبارن؟! به خدا خیلی از مردم اونقدر پیگیر نیستن که بخواد مشکلی به وجود بیاد
    • ۱۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      122 5
      پاسخ
      بزرگوار میشه یه روز دقیق مشخص کنید که کی قراره اینترنت ها متصل بشه؟ با این اوضاع باز هم کسایی که دارن سود میکنن کانفیگ فروش ها و پروکسی فروش هان از اون طرف هم پایین اومدن امنیت گوشی مردم و مشکلاتی که به گفته خود شما از این موارد به وجود میاد
      • ۰۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۳
        91 4
        این همه روز را مشخص کردن، مگه سر حرفشون موندن؟ آخر هفته شد، وصل که نشد هیچ اوضاع نت بدترم شد.
    • ناشناس ۱۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      115 3
      پاسخ
      بابا وصل کنید همه کاراتون همینجوریه
    • هیچکس ۰۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۳
      90 3
      پاسخ
      حتی یه زیرساز درست و حسابی هم ندارید مردم بتونند خرجشونو در بیارن، حق رسمی مارو قطع کردید. هیچ‌کس نمیخواد پاسخگو باشه؟! دانشجویی که همه کارهاش به اینترنت مربوطه. مردمی که تنها مسیر در آمدشون همین بود.. صدای مردم کی میشنوید؟!
    • هانی ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۳
      82 6
      پاسخ
      سلام. من تدریس زبان انجام میدم. زبان آموزهای ایرانیم، در خارج هستند. دوهفته هست کلاسها کنسل شده. متوجه هستید که درآمدامون به اینترنت مربوطه؟؟؟؟ همین دوهفته کلی متضرر شدم. خیلیا این شرایط و دارن اینترنت رو وصل کنید.
    • ۰۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۳
      74 26
      پاسخ
      اینترنت رو وصل کنید هر کی علیه امنیت ملی فعالیت کرد اینترنت اونو قطع کنید پیج اونو ببندید این طوری هزینه اش هم کمتره
    • ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۳
      53 2
      پاسخ
      میشه لطفا وصل کنید..... :((
      • IR ۰۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
        6 2
        اینترنت تا اخر سال وصل نمیشه همش وعده الکی میدن
    • یه بنده خدا ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۳
      43 6
      پاسخ
      توی ایرانسل نت های بین المللی وصل شده ولی کند در حد همون گوگل پلی استور و بعضی از سایت های خارجی نه همش تو همراه اول هم هنوز وصل نشده
    • Mohamd ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۴
      92 3
      پاسخ
      واقعا نمیدونم چرا تا یه اتفاقی میوفته یاد اینترنت قطع کردن میوفتن شدن اسطوره قطع کردند الان اون کسی که کارش شغلش با اینترنت باید چیکار کنه شدیم زمان ما قبل تاریخ مگه اینترنت حق آزاد همه نیست که محدود میشه
    • سلیمان ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      7 33
      پاسخ
      لطفا اینترنت ها رو وصل کنید از جمهوری اسلامی خواهش میکنم اینترنت ها رو وصل کنید
    • فاطمه حسینی ۱۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      22 3
      پاسخ
      چرا اینستاگرام قطع بشه ما که با اینستاگرام کار می‌کنیم چیکار کنیم
      • IR ۰۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
        2 16
        تو کار میکنی یکی که میاد مغز شستشو میده چی ؟هر کی به فکر خویشه
    • ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      14 1
      پاسخ
      تو را حضرت عباس وصل کنید.
    • مریم IR ۰۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      7 0
      پاسخ
      با عرض سلام خسته نباشید به خدا نصب کنید اینترنت بین‌ المل گرفتار هستیم نیاز داریم کی وصل میشه خیلی اذیت می کنید
    • ایرانی IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      اقای محترم زندگی مردم مختل شده ، چرا سر چراغی شب عید رو خراب میکنید ، والا داره چکهامون برگشت میخوره ، فردا جواب طلبکار رو کی میده

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