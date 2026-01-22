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۲ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۰۱

شبکه ملی اطلاعات و سوال از مقصران

شبکه ملی اطلاعات و سوال از مقصران

اگر قرار بود در ایام بحران، حتی پیام رسان های داخلی تعطیل شوند، پس این همه هزینه مادی و اعتباری برای چه داده شد که در وقت خطر اینها را هم نداشته باشیم.

خبرگزاری مهر- یادداشت مهمان- محمدحسین سیاح طاهری؛ جامعه‌شناس و کارشناس فضای مجازی: این روزها بسیاری می پرسند این چه وضعیت نت ملی است؟ پس شبکه ملی اطلاعات چه شد؟ مگر نگفتند مهمترین مزیت شبکه ملی (علاوه بر کیفیت و سرعت) این است که اگر از سمت خارجی تحریم بود یا از سمت داخلی اینترنت قطع شد، خدمات و اطلاعات قفل نمی‌شود؟ اگر قرار بود در ایام بحران، حتی پیام رسان های داخلی تعطیل شوند، پس این همه هزینه مادی و اعتباری برای چه داده شد که در وقت خطر اینها را هم نداشته باشیم؟! من در حد بضاعت خودم تحقیق مختصری راجع به این سوالات کرده‌ام که در ادامه می آورم.

۱- من متخصص امنیت نیستم. اما آن قدر که در اخبار شنیده ام، ظاهرا پیشنهاد قطعی اینترنت توسط کارشناسان امنیتی دست‌کم یک یا دو روز قبل از پنجشنبه به صورت جدی مطرح شده است، اما بخش‌هایی که دست اندرکار بوده‌اند به دلایلی، تمایل نداشته که شبکه‌های اجتماعی خارجی را قطع کنند. حتی بعدازظهر پنجشنبه که دستور قطعی اینترنت آمده تا حوالی ساعت ده شب تعلل می شود طوری که آمار اتفاقات وقتی به تهران می‌رسد دیگر کار از کار گذشته و مجبور می شوند نه تنها اینترنت، که شبکه های داخلی، پیامک و حتی تماس را در برخی از شهرها قطع کنند. شکی نیست که این تدبیر لازم و موثر در مدیریت فضا نقش جدی داشته است. اگرچه به خاطر یکباره بودن تصمیم، حتی دسترسی خیلی از نهادهای انتظامی و امنیتی نیز قطع می شود. تعطیلی ادارات در پنجشنبه و جمعه هم بازیابی شبکه را دچار مشکل می کند (این غافلگیری‌های آخر هفته را از یاد نبرید). در مجموع حجم بالای جرایم و تخریب‌ها منجر به نگرانی جدی در دست اندرکاران امر می شود طوری که حتی اطلاع رسانی توسط کانال های رسمی در پیام‌رسان داخلی نیز مجوز نمی‌گیرد! و در روزهای اول آش آن قدر شور می شود که حتی شبکه های صداوسیما امکان پخش در پیام‌رسان های داخلی پیدا نمی‌کنند. این تصمیم اگرچه در دو سه روز اول گریزناپذیر بود، اما تداوم آن به نظر می رسد به صلاح نبود. به هر حال در روزهای بعد این مشکل مرتفع و فعالیت پیام رسان های داخلی به تدریج به شرایط عادی برمی‌گردد.

۲- این اولین تجربه قطعی اینترنت در کشور نبود، اما عجیب است که ما شبیه دفعات قبل! غافلگیر شدیم. اینکه در روز ۲۵ خرداد برخی از سرویس های داخلی مانند تامین اجتماعی یا پست کار نمی کرد، آن قدر ناراحت کننده نیست که در روز شنبه ۲۰ دی ماه، دیدیم پیامک بانکی هم کار نمی‌کند. آیا بعد گذشت از شش ماه از تجربه جنگ نباید در کشور هیچ سازوکاری به وجود می‌آمد که خدمات اضطراری کشور را از خدمات عادی و کاربردی جدا کند و در صورت وقوع بحران مثلا تاکسی ما کار نکند، اما خدمات برخط اورژانس یا نسخه‌نویسی کار کند؟ مسئول این بی تدبیری و ترک فعل ها چه کس یا نهادی است؟

۳- من نمی گویم در صورت بازبودن پیام رسان های داخلی هیچ امکانی برای سواستفاده دشمن از آنان نبود. اما اگر به پیام رسان ها به عنوان یک ظرفیت نظام در تبیین (دست کم به اندازه صداوسیما) توجه می شد و اگر احراز هویت پیش‌تر توسط خود پیام‌رسان ها جدی گرفته می‌شد، این امکان بود که دست کم کانال های دارای تیک آبی در این ایام فعالیت کنند و مردم را نسبت به اقدامات داعش‌گونه اغتشاشگران آگاه نمایند و از آن فراتر نسبت به اخبار ناگوار و احتمالا جعلی پس از بازگشایی اینترنت واکسینه کنند. در حالی که چنین رخ نداد و با نگاه منفی به پیام‌رسان‌های داخلی نگریسته شد.

۴- این درحالی است که در جنگ۱۲روزه فهرستی از کسب وکارهای مجازی استخراج و تلاش شد در عین اینکه کشور در شرایط جنگی است، اما مشکلات فنی و شبکه آنان حل شود به طوری که زندگی عادی مردم در جریان باشد؛ نه تنها خدمات آموزش برخط، دولت الکترونیک و... کار کنند که خدمات بخش سرگرمی، فیلم و بازی نیز دچار مشکل نشوند. عجیب است که در این شرایط انگار دست‌هایی کار کردند که هیچ سرویسی درست فعالیت نکند. در جواب مطالبه‌گران باید گفت شبکه ملی اطلاعات در کشور وجود داشت (اگرچه نه به تمامه) و ما از مزایای نسبی آن در ایام جنگ ۱۲ روزه بهره مند شدیم. اما این بار خواسته یا ناخواسته شرایط به نحوی رقم خورد که مردم دیگر طعم شیرین بهره مندی از خدمت در شرایط بحران را نچشند و همه فشارها به سمتی برود که کشور مجبور شود اینترنت بین‌الملل را (علی رغم خطرات جدی امنیتی که در آن شرایط داشت) باز کند.

از قرار اطلاع، برخی کسب و کارها برای روز رسانی نرم‌افزاری، دسترسی به سرورها، دریافت محتوای خارجی و... نیاز ضروری به اینترنت داشتند که تا روز آخر علی رغم همه پیگیری ها محقق نشد. چه بسیار بازی‌های ایرانی یا سرویس های آموزشی و محتوایی بودند که تنها با دو یا سه ساعت دسترسی به اینترنت می توانستند با کیفیت مناسب سرویس‌دهی کنند، اما متاسفانه با آنها همراهی نشد./ ادامه دارد

۵- البته بین این رخدادهای ناگوار، چند اتفاق و خبر خوب نیز به ثمر رسید. علی رغم اینکه هیچ حمایت دولتی صورت نگرفت، اما مرورگر ذره بین که توسعه خود را در چند سال گذشته به دلایل اقتصادی متوقف کرده بود، شروع به سرویس دهی کرد. ذره بین از ابتدا تا انتهای اغتشاشات به هیچ اینترنتی دسترسی نداشت، اما توانست خدمت‌دهی خود را ارتقا بدهد و نمره حداقل قبولی را دریافت کند. دیگر آنکه ما در کشور در ایام جنگ با رژیم صهیونیستی هیچ سامانه هوش مصنوعی مستقل یا نیمه مستقل از اینترنت نداشتیم، اما در این ایام بوف (boofai.com)، اوکیان (okian.ai)، گپ جی بی تی (gapgpt.app)، ویرا (ivira.ai)، هوش زی (hooshzy.ir) و... توانستند نیازهای ابتدایی کاربران به هوش را به میزان نسبی پاسخ بدهند. طبیعتا این قدم اول است و جای کار دارد. سامانه دسترسی به نشانی های دسته‌بندی شده وب (iran.ir) نیز در روزهای آخر فعال شد که مردم ثمرات آن را کمتر چشیدند.

۶- حوادث بزرگ منجر به تحول بنیادی در باور و رفتار دولتها و ملت های زنده می شود؛ به شرطی که آغوش خود را به روی نقد سازنده باز کنند. سیستمی که تنها یک صدا از آن شنیده شود و خودانتقادی نکند، به دست خود به خودش ضربه می زند. ایالات متحده بعد از یازده سپتامبر و رژیم صهیونیستی بعد از ۷ اکتبر کمیته های حقیقت‌یاب تشکیل دادند، گزارشات بی رحمانه از روند حوادث، عملکرد نهادهای مسئول و میزان قصور و تقصیر هر یک استخراج کردند و همه اینها در نهایت باعث شد تحول جدی در استراتژی امنیت ملی خود به وجود آوردند. اکنون وقت چنین کاری است و اگر صلاح نظام را میخواهیم، باید تعارف با یکدیگر را کنار بگذاریم، هرکس که خطا یا خیانت کرده است را فارغ از حزب و جناح و جایگاه سیاسی به میزان خطا، تنبیه و مجازات کنیم که همه کشورهای زنده در دوره هایی برای حفظ بقای خود چنین کرده‌اند. گاهی شاید لازم باشد برای جلوگیری از سرایت بیماری مچ پایمان را قطع کنیم. امروز اگر چنین نکنیم در بحران بعدی کل بدن جامعه درگیر شده است و راه بازگشت نداریم.

۷- آخر آخرین حرف هم خطاب به قوه عاقله نظام. ما متاسفانه محیط نبرد با دشمن را پویا و متغیر نمی بینیم؛ تصور می کنیم اگر با یک شیوه در یک حادثه یا نبرد موفق شدیم، در دفعات بعدی نیز می توانیم با همان ترتیب عمل کنیم. اما متاسفانه چنین نیست. یکی از دست اندرکاران نظامی کشور می‌گفت دشمن بر اساس عملکرد ما در عملیات وعده صادق یک، خلاءهای خود را جبران کرد و ما با همان تاکتیک دیگر نتوانستیم وعده صادق دو را اجرایی کنیم. دشمن دست ما را خوانده بود و دیگر فرستادن پهپادهای ما او را غافلگیر نکرد. در نتیجه باور کنیم ما به شیوه ای که این بار اینترنت و شبکه‌های اجتماعی را قطع کردیم در جنگ یا بحران بعدی دیگر نمی توانیم عمل کنیم و باید خودمان را برای رفع نقاط ضعف دشمن در قالب بهره گیری از استارلینک، شبکه های توزیع‌شده و وای فای محور و ده‌ها فناوری پیش بینی شده و نشده دیگر آماده کنیم وگرنه بازنده مادی نبرد بعدی خواهیم بود.

کد مطلب 6728195
محسن صمیمی

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    نظرات

    • ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      443 11
      پاسخ
      حالا اینترنت مردم کی وصل میشه ؟ به ۱۴ روز قطعی اینترنت و مشکلاتی که به وجود آمده دیگه توانی برامون نمونده به این حرف ها گوش بدیم
    • ر ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      331 6
      پاسخ
      کی وصل میشه
    • ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      409 10
      پاسخ
      اینترنت بین‌الملل از حقوق اولیه شهروندان. تمام این حرف ها خیلی بی معنیه. از هر چیزی هم میشه استفاده درست کرد هم نادرست از هر چیزی که امروز برای زندگیمون استفاده می کنیم. مردم کارشون با اینترنت بین الملی انجام می شود باید به دنیا وصل بود. برای هر کاری برای هر شغلی لازمه. دیگه دلیل نمیخواد. شما مردم معمولی رو که اصلا دنبال یه لقمه نون هستن رو نمیبینید. شما خرج زندگیشون رو میدید؟
      • احمد ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۳
        2 75
        چه استفاده ی درستی وقتی از این اینترنت بین المللی برای آدم کشی و زنده زنده سوزوندن آدم ها استفاده می کنن
    • ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      257 4
      پاسخ
      میشه بگید کی وصل میشه ؟
    • میم ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      288 8
      پاسخ
      اینترنت بین الملل رو وصل کنید. اطلاعات مهم ما تو تلگرامه. استفاده‌ی اصلی ما از تلگرام و اینستاگرامه‌. چت جی پی تی هم که بدون فیلتر شکن باز نمیشه
    • ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      221 6
      پاسخ
      اینترنت کی وصل میشه ؟
    • فرهاد ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      300 6
      پاسخ
      اینترنت ها رو به حالت قبلی برگردونید با اعصاب و روان مردم بیشتر از این بازی نکنین وصلمون کنید
    • ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      240 6
      پاسخ
      خستمون کردین مارو از بلاتکلیفی دربیارین
    • ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      244 4
      پاسخ
      وصلش کنید دیگ ۱۴ روزه قطعه دنبال چی هستید مردم کار وزندگی دارن الاف نیستن تورو خدا وصل کنید نت رو امروز
    • ایرانی ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      121 75
      پاسخ
      اتفاقا وصل مجدد اینترنت جهانی و وجود شبکه داخلی اقتدار نظام را نشان می دهد ، چون معاندان و دشمنان از ابزارهای ارتباطی ویژه یا ماهواره ای استفاده کرده اند که بهتر است با تلویزیونهای ماهواره ای برخورد شود تا شبکه اینتر نت جهانی که مورد استفاده هم آحاد جامعه است۔
    • محمد حسین ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      181 3
      پاسخ
      یه پیگیری بکنید ببینید کی‌وصل میشه
    • در شرف انصراف از تحصیل ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      268 3
      پاسخ
      کاش به جای این حرفا اینترنت مردم وصل کنین. واقعا جای سوال که چرا مردم الان اینترنت ندارن اما یه عده خاص دارن؟! اگه اینترنت بده پس باید برای همه بد باشه نه فقط مردم عادی. کاش مسئولین به صورت شفاف و واضح زمان اتصال مجدد اینترنت بین‌المللی اعلام کنن. کشور هم در آرامش کامله بهتره دیگه وصل بشه تا ما به کار و زندگیمون برسیم.
    • ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      229 3
      پاسخ
      گفته بودید تا اخر هفته. این هم‌اخر هفته. خب بسم الله. اگر به فکر مردم هستید نت رو باز کنید تا مردم به بدبختیشون برسن
      • ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
        13 351
        مردم و کشور مهمتر است یا اینترنت تا کی میخوان درک کنید
    • فرزانه ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      190 3
      پاسخ
      لطفا بگین اگر قصد وصل کردن ندارید یکبار بگین ما تکلیف خودمون برای آینده کاریمون بدونیم و برای نسخه وب تمام پیام رسان های ایرانی مشکل دارن درست کار نمیکنه
      • سمیرا ۱۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
        149 11
        این به کنار اگر توی رسانه های ملی کارتون رو شروع کنید یه درصدی هم خود اون برنامه به عنوان مالیات ازتون میگیره مثل وبسایت باسلام که ۱۵٪ از هر فروش مالیات میگیرند!!!
    • میرعماد ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      233 4
      پاسخ
      اینترنت وصل کنید از کار و و زندگی افتادیم؟ کی میخواد این خسارت بده؟ شما میای کرایه خونه من بدی؟ هزینه ها رو چطور بدون اینترنت بدیم وقتی شغلمون 100 درصد به اینترنت وابسته است؟ خانم خاندار افتاده به دستفروشی داخل مترو چون اینترنت وصل نیست و هیچ ارتباطی هم با مشتریانش نداره! بسه دیگه وقتی ارامش برقرار شده این تعلل در وصل کردن نت چه معنی میده ؟
      • رحیمی ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
        13 397
        چه عیبی داره خب تغییرشغل بدید که به اینترنت ربطی نداشته باشه تاانقدربهش متکی نباشید
      • ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
        248 22
        رحیمی جان ما نمی‌خواهیم مثل تو بیکار باشیم
      • آرمان ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
        239 15
        شما چرا از اینترنت استفاده میکنید؟ تغییر رویه بدید و با نامه پیام های خودتون رو ارسال کنید ممنون
      • M ۱۶:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
        154 4
        یعنی چی که تغییر شغل بده؟ مگه کار هست؟ اصلا مگه امکان اجاره مغازه برای انلاین شاپا هست؟ بعدشم کسی که این همه وقت و هزینه گذاشته چرا باید دنبال شغل جدید بره... واقعا نمیدونین راجه به چی حرف می‌زنین...
      • Noone ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
        111 2
        تیتر تکراری، خبر تکراری … خودتون خندتون نمیگیره؟
    • ر ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      178 6
      پاسخ
      گفتید تا آخر هفته یعنی فردا باید وصل کنید
    • سمیرا ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      180 7
      پاسخ
      حرف هست اما حرف کجا و عمل کجا!!!!
    • ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      150 4
      پاسخ
      بسه دیگه خسته مون کردین وصل کنید اینترنتو،ما ملت کار و زندگی داریم همین مردمیم ما داخل این کشور بعد دم از کرامت انسانی میزنین
    • NP ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      22 225
      پاسخ
      حتی چین مردم چین هم شبکه ملی خودشون رو دارند با رضایتمندی کامل از شبکه های ملی مستقل درون کشور خودشون بهره مند هستند متاسفانه در شبکه ملی ما ضعف ها و ایرادات زیادی وجود داره که باید عواملی که جلوی این توسعه شبکه ملی رو می گیرند تا به درستی استفاده نشه یا در کشور رشد نکنه شناسایی کرد . چون همین اقدامات در داخل کشور یعنی کمک به دشمن در حمایت از رسانه بیگانه اما با تخریب عقب افتادگی شکست شبکه ملی کشور .
      • منا ۰۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۳
        15 0
        این وقتی درسته که در رقابت با اپلیکیشنهای خارجی باشند وگرنه میشه مثل خودرو و لوازم خانگی ایرانی قیمت بالا کیفیت پایین
    • ر ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      146 3
      پاسخ
      چرا کسی جوابگو ما نیست کی میخواد ضرری که از قطع نت به ما وارد شده رو جبران کنه
    • NP ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      97 2
      پاسخ
      پرسیدید مقصر ؟! قطعا شک نکنید مقصر حتما وجود داره
    • ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      128 2
      پاسخ
      هیچکس به صدای ما ها گوش نمیده
    • شهریار ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      135 1
      پاسخ
      اینترنت بین الملل رو وصل کنید بخدا از کار و زندگی افتادیم؛ با این کار قشر زیادی از مردم رو بیکار و عملا از نظر اقتصادی فلج کردید دیگه توانی برامون نمونده
    • ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      111 2
      پاسخ
      میشه بگید کی اینترنت وصل میکنید؟؟ بابا اونایی هم که بازی میکنن هم به فکرشون باشین خسته شدم
    • ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      164 2
      پاسخ
      اگه وصل نکنید همه میرن سراغ استارلینگ دیگه خود دانید
    • ممد ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      162 4
      پاسخ
      فقط حرف فقط شعار ، خستمون کردین ، ملت اینترنت لازم دارن، ۱۴ روز کجای دنیا نت قطع بوده آخه، فقط با روان مردم بازی می‌کنند
    • کیوان ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      164 2
      پاسخ
      دیگه حوصله این مقالات رو نداریم اینترنت بین الملل رو باز کنید
    • ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      162 1
      پاسخ
      حالا اینترنت رو وصل کنید. بعدأ این مقالات رو‌میخونیم
    • ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      111 1
      پاسخ
      وصلش کن
    • هموطن ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      149 1
      پاسخ
      اینترانت داخلی که پاسخگوی حتی ۱۰ درصد کاربران داخلی نیست ، الان هم ۱۴ روزه نت جهانی قطع شده
    • پ. نون ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      137 1
      پاسخ
      اینترنت رو‌کی وصل می‌کنید؟ مملکت خوابیده. بیچاره شدیم
    • علی ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      109 2
      پاسخ
      اینترنت ایران هم گرونه هم سرعتش خیلی خیلی کمه بیشتر مواقع هم که قطع میشه
    • بی نام ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      124 2
      پاسخ
      دوستان یه سوال چجوری دارین الان زندگی می کنین بدون نت؟ ددلاین ها داره تموم میشه کارها همه مونده این همه شغل که نون در میاوردن از نت بین الملل عملا فلج شده واقعا چرا وصل نمیکنین؟؟؟ هروز فقط مقاله چاپ می کنین که نه مشخص میکنین کی وصل می شه نه تکلیف این همه ادم رو معلوم میکنین خسته شدیم
    • فریلنسر ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      101 1
      پاسخ
      خواهشا اینترنت ما رو وصل کنید. تکلیف ما فریلنسرها که سالها زحمت کشیدیم ارتباطات ایجاد کنیم چی میشه؟ تمام منابع درآمدمون رو از دست دادیم.
    • رها ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      149 1
      پاسخ
      بنظرم باید کم کم فکر استارلینک باشیم تا دفعه دیگ انقدر ضرر مادی و روحی نبینیم
    • علی ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      79 10
      پاسخ
      تو رو خدا حداقل ایمیل ها رو وصل کنید
    • ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      120 0
      پاسخ
      ما به این وضع اینترنت اعتراض داریم لطفا پیگیری کنین
    • ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      101 7
      پاسخ
      آقا جان وصل کن اینترنت بین‌المللی رو
    • ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      83 0
      پاسخ
      وصل کنید اینترنت و خسته شدیم آخر هفته که گفتید رسیده
    • الوین ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      83 0
      پاسخ
      اینترنت رو وصل کنید از کار و زندگی افتادیم
    • ع ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      72 1
      پاسخ
      نمیخواین وصل کنید .🙄
    • محسن ۱۶:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      91 1
      پاسخ
      خیلی تاثیرگذار بود …….
    • بهنام ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      140 0
      پاسخ
      نتا کی وصل میشن؟ من نه میتونم شغلم و عوض کنم نه چیزی، الان ۱۵ ساله کارام ای‌تیه, بعضیا میگن شغلتو عوض کن ، چشم شما سرمایه بدیم من برم سوپرمارکت بزنم
    • حسن ۱۶:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      65 0
      پاسخ
      همه چی تکراری هم حرف هاتون هم خبرهاتون
    • ۱۷:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      77 1
      پاسخ
      اینترنتو وصل کنید
    • جوان ایرانی ۱۷:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      94 0
      پاسخ
      اینترنتو وصل کنید همین امشب دیگه کافیه
    • ولی ۱۸:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      25 0
      پاسخ
      سلام بابا بسه دیگه ، اینترنت بین الملل رو وصل کنین ، از همه لحاظ روحی روانی واقعا دیووونه شدیم تورو به خدا وصل کنین اینترنت بین الملل ، همه چی ما از بین رفت ، به هر کسی اعتقاد دارین قسم به اعتقادتون اینترنت بین الملل رو وصل کنین😭😭😭
    • ۱۸:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      25 1
      پاسخ
      اخر هفته شد حالا باید مقاله بخونیم. قابل پیشبینی بود.
    • احمدي ۱۸:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      25 1
      پاسخ
      بابا وصل كنيد ديگه خستمون كرديد بخدا!!!! هيچ سرگرمي نمونده برامون
    • امیررضا ۲۲:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      32 0
      پاسخ
      اینترنت بین المللی را باز کنید. بخدا دیگه شورش را در آوردید.
    • hey ۰۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۳
      9 10
      پاسخ
      خدایا خودت کمک ما باش امیدی جز تو نیست خدایا به جوانان مارحمی بکن تو ارحمرالراحمین هستی 🤲چون غیر تو دری نیست بگشا دردمند را که تو گشاینده هستی
      • محدثه ۰۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۳
        21 3
        تاثیر گذار بود… اگر قرار بود اینجوری وصل بشه خیلی چیزا درست شده بود.
    • تحصیل ۰۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۳
      24 0
      پاسخ
      چرا دقیق به مردم نمیگید اینترنت ها کی میان ، چرا هیچ خبرگزاری از طرف خودش ی جلسه با مسئولین نمیزاره که بگن اینترنت چه زمانی وصل میشه، فقط بلدید تیتر تکراری بدید بیرون
    • سعید ۰۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۳
      26 0
      پاسخ
      نتو وصل کنین بیچاره شدیم از این هزینه های رفت و آمد .!!!!!
    • ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۳
      0 48
      پاسخ
      من اگر جای این مسئولین بودم ، این فضای مجازی دوزاری رو از بیخ منهدم میکردم ، شبکه ای که قراره یک مشت عیاش و خارج نشین ضد ایرانی ، داخلش بر علیه کشورم یار گیری کنند‌ و مردم کشورم و اموالشون رو نابود کنند ، همون خوب که نابود بشه
    • ۱۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۳
      13 0
      پاسخ
      مگه نگفتن جمعه اینم جمعه چی شد اینترنت ؟؟؟؟
    • کاریر ۰۸:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۴
      5 0
      پاسخ
      لطفا اطلاع رسانی کنید اگر وصل نمیشه بریم مخابرات بسته رو غیر فعال کنیم خیلی هزینه قبض بالاست بی‌مصرف داره منقضی میشه ،
    • کمانی ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۴
      7 0
      پاسخ
      ۴۰۰ ساعت نت قطعه ، یه دلیل بیارید که چرا نباید دو دستگی ایجاد بشه ؟

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