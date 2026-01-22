به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد صفار هرندی در برنامه تلویزیونی ره‌پیش که از صداوسیمای مرکز قزوین پخش شد، با اشاره به اثرگذاری اغتشاشات بر عرصه هنر اظهار کرد: رخدادهایی از قبیل اغتشاشات، با وجود تمام چالش‌ها، در تاریخ کشور ما به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بی‌سابقه نیست.

وی افزود: از ابتدای انقلاب اسلامی، در مناطق مختلف کشور شاهد تحرکاتی از سوی نیروهای استکبار و امپریالیسم بوده‌ایم؛ از فعالیت گروه‌های تروریستی و چالش‌های قومیتی گرفته تا اقدامات سازمان‌یافته‌ای که دشمنان انقلاب از آن‌ها حمایت می‌کردند، به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۶۰ بخش مهمی از کادر رهبری کشور توسط گروه‌های تروریستی به شهادت رسیدند.

مدیر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی ادامه داد: همزمان با این تهدیدات، کشور با مشکلاتی نظیر تحریم‌های اقتصادی، کمبودها، کاستی‌ها و جنگ تحمیلی هشت‌ساله مواجه بود، اما حتی پس از تثبیت انقلاب اسلامی نیز تاریخ نشان می‌دهد که ملت ایران در دل این سختی‌ها توانسته است جوهره ارزشمند خود را آشکار کند.

وی با تأکید بر نقش هنر انقلاب تصریح کرد: هنرمندان انقلابی در به تصویر کشیدن و بازنمایی زیبایی‌ها و فضیلت‌های انسانی، با وجود همه دشواری‌ها، خوش درخشیده‌اند و این شرایط، فرصتی برای بروز ظرفیت‌های عمیق ملت ایران و خلق آثار هنری ارزشمند در قالب‌های متنوع است.

صفار هرندی با اشاره به اهمیت روایت صحیح از وقایع گفت: این مسئله را باید در دو ساحت بررسی کرد؛ نخست حوزه رسانه که رسانه‌های داخلی و بین‌المللی باید بتوانند به شکلی درست، منصفانه، واقع‌بینانه و قانع‌کننده رخدادها را بازنمایی کرده و روایت قابل پذیرشی را به مخاطبان ارائه دهند.

وی افزود: هرچند سرعت و روایت اول در حوزه هنر نقش تعیین‌کننده‌ای ندارد، چراکه خلق اثر فاخر نیازمند فاصله گرفتن از لحظه رویداد و ته‌نشین شدن آن است، اما هنرمند انقلابی و میهن‌دوست باید بتواند واقعه را به‌درستی درک کرده و آن را به ماده‌ای برای خلق هنر ماندگار تبدیل کند.

مدیر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: دشمنی و کینه‌توزی بدخواهان و وابستگان آن‌ها خارج از کنترل ماست و آن‌ها از تمام ظرفیت‌های خود استفاده می‌کنند، اما ظرفیت عظیمی که در میان هنرمندان انقلابی، چه نسل جوان و چه پیشکسوتان، وجود دارد، بی‌تردید منجر به خلق آثار فاخر، چه در قالب‌های مدرن و چه سنتی، در عرصه هنر ملی خواهد شد.