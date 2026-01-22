ارژنگ: دهه فجر امسال دهه همبستگی اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی ارژنگ، پیش از ظهر پنجشنبه در نخستین نشست ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی در چهارمحال و بختیاری با گرامیداشت یاد شهدا خاصه شهدای فتنه اخیر در کشورمان و تبریک اعیاد شعبانیه، اظهار کرد: ملت ایران در طلوع فجر انقلاب اسلامی حول محور رهبری امام خمینی (ره) مسیری روشن را پیش روی خود گشودند که بعد از ۴۷ سال عزت و اقتدار همچنان در برابر دشمنان ایستادگی میکند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه امسال در شرایطی ویژه دهه فجر را گرامی میداریم، ادامه داد: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری، اقتدار نیروهای مسلح و انسجام اجتماعی ملت ایران به پیروزی رسیدیم.
ارژنگ بیان کرد: در فتنه اخیر و در امتداد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، دشمنان تلاش کردند ابتدا مردم را به خیابانها بکشانند و سپس اقدام نظامی داشته باشند که در این فتنه نیز با تکیه بر منویات رهبری و بیداری و انسجام ملت و البته از خودگذشتگی نیروهای انتظامی و امنیتی توانستیم توطئه دشمن را خنثی کنیم.
دستاوردهای انقلاب را صادقانه با مردم در میان بگذاریم
وی با اشاره به اینکه دهه فجر امسال دهه جهاد تبیین و تقویت همبستگی اجتماعی و بازسازی سرمایه اجتماعی است، گفت: در این راستا باید دستاوردهای انقلاب اسلامی را صادقانه با مردم در میان بگذاریم.
ارژنگ با تأکید بر اینکه در ضمن تبیین باید شنونده حرفهای مخاطبان خاصه قشر جوان نیز باشیم، ادامه داد: امروز متاسفانه نتوانستیم ارتباط خوبی با جوانان برقرار کنیم در حالی که رسانههای بیگانه موفق شدند ذهن نوجوان و جوان ما را با محتواهای خودشان درگیر کنند لذا گفتگو با جوانان باید دوسویه باشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بیان کرد: تقویت امید، اعتماد و آیندهباوری، امیدآفرینی در فضای عمومی جامعه، تقویت نقش مردم در پیشرفت استان و نیز هوشیاری عمومی نسبت به پروژههای براندازی دشمن از نکات مهمی است که در شرایط فعلی باید مدنظر ما قرار گیرد و جامعه بداند چه نقشه راهی در حوزه جنگ شناختی داریم.
ارژنگ یادآور شد: ما معتقدیم که ایران اسلامی با وجود همه تهدیدات و اقدامات دشمن آمریکایی صهیونیستی مسیر پیشرفت و تعالی خود را طی میکند و امید است با انسجام و همبستگی این مسیر را همچنان تداوم بخشیم.
وی از مسئولان کمیتههای ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان خواست تا دغدغهمندانه و مسئولانه پیگیر برنامهها باشند.
عملکرد دستگاهها در برپایی برنامههای دهه فجر ارزیابی میشود
ارژنگ با تأکید بر ارزیابی عملکرد دستگاهها در نحوه برپایی مناسبتهای ملی و مذهبی، بیان کرد: از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی انتظار میرود سازوکار این ارزیابی را پیشبینی و اجرایی کند و دستگاههایی که کوتاهی کنند برخورد صورت میگیرد.
وی با تأکید بر تقویت تولید محتوا، بیان کرد: از رسانهها خاصه رسانه ملی انتظار میرود همه ظرفیتها را برای تولید محتوای مناسب و انتشار گسترده در سطح فضای مجازی را مدنظر قرار دهند زیرا قشر نوجوان و جوان ما باید با ادبیات انقلاب اسلامی بیشتر آشنا شوند تا از تاثیرات حجم عظیم عملیات روانی دشمن اندکی کاسته شود.
ارژنگ بر ترسیم و اجرای کارهای فرهنگی و اقناعی در دهه فجر تأکید و بیان کرد: باید سمت و سوی برنامهها را به سمت بصیرتافزایی خاصه برای قشر نوجوان و جوان ببریم و اگر این اقشار را با کار فرهنگی اقناع نکنیم، صرفاً با نگاه امنیتی و انتظامی نمیتوان با مشکلات مقابله کرد لذا همه وظیفه داریم. اقناع و تبیین مختص قشر خاصی نیست و همه در هر جایگاهی باید کارش را به درستی انجام دهد.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: فضاسازی شهری و روستایی در دهه فجر باید مدنظر نهادهای مربوط قرار گیرد و از این ظرفیت در راستای جهاد تبیین استفاده کنیم.
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