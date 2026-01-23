همه چیز از بازار ۳ کالای اساسی در لرستان؛ تلاش برای رفع کمبود روغن

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در هفته‌های اخیر دولت با حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه واردات کالاهای اساسی به مصرف‌کننده نهایی، در مسیر اصلاح سیاست‌های ارزی حرکت کرده است.

در این میان تأمین کالاهای موردنیاز مردم به قیمت مناسب و مصوب موضوعی است که به دغدغه جدی شهروندان تبدیل شده است. در چنین شرایطی نیاز به نظارت و مدیریت بهتر در بازار و جلوگیری از رفتارهای غیرقانونی مانند احتکار و قاچاق کالا، بیش‌ازپیش احساس می‌شود.

این چالش‌ها شامل افزایش قیمت‌ها، کمبود یا ناپایداری عرضه، احتکار، قاچاق و همچنین نبود هماهنگی بین نهادهای مسئول می‌شود. این مسائل می‌تواند تأثیرات منفی زیادی بر زندگی مردم، به‌ویژه طبقات آسیب‌پذیر جامعه، داشته باشد.

در استان لرستان نیز وضعیت بازار و تأمین کالاهای اساسی یکی از مواردی است که موردتوجه قرار گرفته است؛ در شرایط کنونی، نیاز به نظارت و مدیریت بهتر در بازار و جلوگیری از رفتارهای غیرقانونی مانند احتکار و قاچاق کالا، بیش‌ازپیش احساس می‌شود.

۵۰ هزار تن نهاده دامی توزیع شد

نامدار صیادی رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از ابتدای آذرماه تا کنون حدود ۵۰ هزار تن انواع نهاده‌های دامی شامل ذرت، جو، کنجاله سویا در استان تأمین شده است.

وی عنوان کرد: این میزان نهاده دامی در اختیار دامداران و مرغداران لرستانی قرار گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر اینکه این نهاده‌های دامی در راستای تداوم تولید در اختیار دامداری‌ها و مرغداری‌های استان قرار گرفته است، عنوان کرد: به طور میانگین تعهد لرستان برای جوجه‌ریزی در مرغداری‌ها، چهار میلیون قطعه در ماه است.

مشکلی برای تأمین گوشت مرغ ماه رمضان و عید نوروز نداریم

صیادی، بیان داشت: در ماه‌های قبل بین سه میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه چهار میلیون قطعه معمولاً در ماه جوجه‌ریزی داشته‌ایم.

وی در ادامه سخنان خود مرغ یک کالای بسیار حساس است و اصطلاح اقتصادی گفته می‌شود که کشش تقاضای آن بالا است، گفت: حتی با هر اظهارنظری بازار این کالای اساسی ملتهب می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر اینکه طی آذرماه، چهار میلیون و ۸۵۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در مرغداری‌های لرستان انجام‌گرفته است، گفت: همچنین در دی‌ماه نیز چهار میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در مرغداری‌های استان صورت‌گرفته است.

صیادی، تصریح کرد: این نشان می‌دهد که ما برای ماه مبارک رمضان و عید نوروز در زمینه تأمین گوشت مرغ مشکلی نداریم.

ذخیره مرغ مازاد در سردخانه‌ها

وی با اشاره به اینکه تقریباً ۱.۵ برابر نیاز مردم استان در ماه رمضان و عید نوروز گوشت مرغ در استان تولید و به مردم عزیز عرضه خواهد شد، گفت: در این راستا به مسئولان و مردم استان اطمینان می‌دهم که در زمینه گوشت مرغ در آینده مشکلی نداریم، بلکه شاید مجبور شویم بخشی از تولیدمان را هم ذخیره کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان بیان داشت: احتمالاً در زمینه گوشت مرغ و شیر همچنین چون شرایط مشابهی دارند، با چالش مازاد تولید مواجه شویم و مجبور شویم که توسط شرکت پشتیبانی امور دام سازمان جهاد کشاورزی آنچه را که بیش از نیاز مردم است در سردخانه‌های استان منجمد کنیم و در مواقعی که بازار کشش آن را دارد، به مردم عزیز آن را عرضه کنیم.

هزار و ۷۷۵ تن برنج خارجی توزیع شد

صیادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کالای برنج در استان به‌عنوان یکی از کالاهای اساسی موردنیاز مردم، عنوان کرد: در این مدت هزار و ۷۷۵ تن برنج خارجی را به طور عمده بین فروشگاه‌های بزرگ و مابقی در بین فروشگاه‌های کوچک در استان توزیع کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: الان هم حدود ۶۷۰ تن برنج در انبارهای غله استان ذخیره شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تأکید کرد: اگر احساس شود که بازار کشش آن را دارد و یا تقاضا برای برنج داریم، حتماً این را هم عرضه می‌کنیم.

محتکرانی که روغن‌ها را احتکار کردند

صیادی در ادامه به کالای روغن خوراکی در استان هم اشاره کرد و گفت: در این راستا هم حدود ۹۰ تن روغن خوراکی را در بازار استان توزیع کرده‌ایم.

وی با تأکید بر اینکه الان هم حدود ۳۵۰ تن روغن خوراکی در انبارهای غله استان ذخیره داریم، بیان داشت: مباحثی در مورد روغن پیش آمد، این‌هایی که سود خودشان را در ارز ترجیحی می‌دیدند، خب طبیعی بود که علاوه بر اینکه یک جنگ نرم را پیش کشیده بودند، جنگ سختی را هم مخصوصاً در مورد روغن ایجاد کرده بودند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: این افراد آمدند روغن را احتکار کردند، به‌خاطر اینکه می‌خواستند القا کنند به مردم که آزادسازی ارز ترجیحی به دنبالش کمبود وجود دارد.

کمبود روغن در بازار را می‌پذیرم

صیادی با بیان اینکه اینها از قبل پیش‌بینی کرده بودند که حالا که ارز ترجیحی دارد آزاد می‌شود این کالاها را احتکار کنیم که به مردم این‌گونه القا شود که حذف ارز ترجیحی مساوی قحطی و کمبود است، عنوان کرد: جا دارد که از تمامی دستگاه‌های نظارتی تشکر کنم که در این زمینه بسیار به ما کمک کردند و بحث رصد انبارها را به‌صورت هوشمند داشتیم و هر جایی که احتکاری صورت گرفت کشف شد و بر اساس قوانین تعزیرات که داشتیم همین کالاهای احتکار شده با قیمت‌های گذشته بین مردم توزیع شد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به کمبود روغن خوراکی در برخی از فروشگاه‌ها و بازار لرستان، گفت: بلکه این را می‌پذیریم، معاون اقتصادی استاندار لرستان در جلسه ستاد تنظیم بازار استان به بنده و همچنین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان دستور دادند که حتماً این موضوع را پیگیری کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، بیان داشت: امیدواریم دراسرع‌وقت بتوانیم این مشکل را حل کنیم.