تصادف زنجیره ای در آزادراه کاشان - قم ۷ مصدوم داشت

مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع یک تصادف زنجیره‌ای میان چهار خودروی سواری در آزادراه کاشان–قم خبر داد و اظهار کرد: این حادثه نزدیک شهر مشکات و عصر امروز (دوم بهمن) اتفاق افتاد.

وی ابراز کرد: پس از اعلام حادثه، آمبولانس‌های پایگاه‌های مشکات و قائم به محل اعزام شدند.

رئیس اورژانس کاشان با بیان اینکه در این حادثه هفت نفر مصدوم شدند، تصریح کرد: چهار مصدوم این حادثه پس از مداوا در محل از انتقال به بیمارستان خودداری کردند و سه مصدوم دیگر پس از دریافت کمک‌های اولیه به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شدند.

وی خاطرنشان کرد: علت تصادف در دست بررسی است.