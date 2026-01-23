همزیستی مذاهب در ایران محور صحبت در دیدار با رئیس مجلس مالزی

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با رئیس مجلس مالزی، «داتو جوهری بن عبدول» با خوشامدگویی به هیئت ایرانی، حضور مشترک علمای شیعه و اهل سنت را در مالزی ضروری دانست و گفت: این حضور میتواند تصویر روشنی از همزیستی مسالمتآمیز شیعه و اهل سنت در جمهوری اسلامی ایران به مردم مالزی و جهان ارائه دهد.
وی در ادامه، گزارشی از ساختار حاکمیتی و نظام سیاسی مالزی بیان کرد.
در ادامه این دیدار، حجتالاسلام و المسلمین حمید شهریاری با معرفی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، به تشریح تاریخچه تأسیس و اهداف این مجمع پرداخت و از مشارکت فعال نهادها و سازمانهای مالزیایی در کنفرانس وحدت امت اسلامی و فلسطین قدردانی کرد.
همچنین جمعی از علمای اهل سنت کشورمان با اشاره به وضعیت مطلوب اهل سنت در جمهوری اسلامی ایران، اعلام کردند که اهل سنت در کشور دارای حدود ۱۸ هزار مسجد و ۶۰۰ مدرسه دینی هستند که این آمار بیانگر افزایش چشمگیر فعالیتهای مذهبی اهل سنت پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.
آنان تأکید کردند: ائمه جمعه و خطبای اهل سنت در ایران از آزادی کامل در بیان دیدگاهها و نظرات خود برخوردار بوده و هیچگونه محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. همچنین بر توجه ویژه مقام معظم رهبری به امور اهل سنت تأکید شد و از مسئولان مالزی خواسته شد به تبلیغات منفی و فضاسازیهای رسانهای دشمنان جمهوری اسلامی ایران توجه نکنند.
در پایان این دیدار، لوح تقریب بهعنوان یادبود، به رئیس مجلس نمایندگان مالزی اهدا شد.
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