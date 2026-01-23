هرگونه تعرض علیه پیشوای امت اسلامی یعنی نابودی ترامپ و نتانیاهو

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه خرم‌آباد در سخنانی با سفارش همگان به رعایت تقوای الهی و با تبریک به مناسبت میلاد مبارک امام حسین (ع)، حضرت ابوالفضل (ع) و امام سجاد (ع)، اظهار داشت: روز میلاد امام حسین (ع) به‌عنوان روز پاسدار و روز میلاد حضرت ابوالفضل (ع) به‌عنوان روز جانباز نام‌گذاری شده است.

دشمنی آمریکا با ایران همیشگی و ذاتی است

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران، مکتب امام حسین (ع) است و پیوند مستحکمی با مکتب امام حسین (ع) دارد، عنوان کرد: ایران اسلامی و ملتش، تسلیم‌نشدن و آزادگی، سرخم نکردن در مقابل دشمنان را از مکتب عاشورایی امام حسین (ع) و برادر با وفایش قمر بنی‌هاشم (ع) یاد گرفته است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به اینکه اتفاقاتی که پشت سر گذاشتیم توسط رسانه‌ها و سخنوران بیان شد، اگر چه باید درباره این حوادث هم گفت، هم شنید، هم نوشت، هم فیلم تولید کرد و هم رمان نوشت، افزود: همه به‌خوبی خشونت‌ها، رذالت‌ها، اهانت‌ها به مقدسات، مساجد، مصلاها و... را دیدیم، قرآن کتاب آسمانی را به آتش کشیدند، همه اینها حکایت از این است که دشمنی آمریکا با کشورهای مستقل و مانند ایران که مقام معظم رهبری فرمود قصد بلعیدن ایران را دارد، همیشگی و ذاتی است، این‌طور نیست که ما عقب‌نشینی کنیم و کوتاه بیایم و او هم کوتاه بیاید. این را هم در برجام دیدیم و هم در دفاع مقدس ۱۲ روزه در حین مذاکره.

حجت‌الاسلام شاهرخی با تأکید بر اینکه کاملاً آشکار است که این دشمنی ذاتی و همیشگی است، گفت: در دوران قاجار و پهلوی، دو سوم کشور ما را از این خاک و سرزمین با بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی‌شان جدا شد، اما امروز جمهوری اسلامی پرچم عزت و افتخارش در کشورهای اروپایی بر سردست است، پرچم آمریکا را می‌سوزانند، اما پرچم عزت و افتخار ایران بر سردست است و به زبان فارسی شعار «مرگ بر آمریکا» می‌دهند.

هر گونه تعرض علیه پیشوای امت اسلامی یعنی نابودی ترامپ و نتانیاهو

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه رؤسای جمهوری آمریکا و سردمداران رژیم جعلی یکی پس از دیگری آمدند و از ایران اسلامی شکست خوردند، بیچاره شدند، خار و ذلیل شدند، به اهدافشان نرسیدند، خودشان گفتند که هر جا ایران آنجا حضور داشت ما موفق نشدیم اهدافمان را اجرایی کنیم، گفت: اکنون این رئیس‌جمهور نادان و خودشیفته آمریکا از سر ناتوانی و بیچارگی و جبران این خفت و خاری، زبانش را آلوده کرده به تهدید مرجع تقلید جهان تشییع، امام و پیشوای امت اسلامی.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، تأکید کرد: او و امثالش بدانند که جایگاه مرجعیت، امامت مسلمین و پیشوایی جهان اسلام در نزد عموم مسلمانان جایگاهی مقدس است، جایگاهی است که نظیری ندارد، این حضور شما که به حمایت امام مسلمین آمده‌اید؛ یعنی هر تهدیدی و اقدامی نسبت به مرجع تقلید جهان تشییع و امام مسلمین صورت بگیرد جنگ با همه مسلمانان است.

حجت‌الاسلام شاهرخی، افزود: آمریکا بداند هر گونه تعرضی یا اقدامی علیه مرجعیت و پیشوای امت اسلامی، یعنی ورود در یک جنگ طولانی، جنگی سخت و دشوار که زمان پایانش نابودی ترامپ، نتانیاهو و همه فرماندهان نظامی آمریکا در منطقه و هر نقطه از جهان است.

جمهوری اسلامی راست‌قامت به مسیر خودش ادامه خواهد داد

وی با بیان اینکه هر تهدیدی یعنی نابودی سرزمین‌های اشغالی و تبدیل آن به جهنمی سوزان و فروافتادن هیئت حاکمه آن در آتشی که خاموش نخواهد شد، یعنی نابودی پایگاه‌های آمریکا در خشکی، دریا و هر جایی از نقطه جهان، دور یا نزدیک، همسایه یا غیر همسایه، یعنی به عزا نشستن میلیون‌ها مادر و همسر نظامیان آمریکایی و رژیم اشغالگر، گفت: همچنین تروریست‌های مسلح بدانند که ایران سرزمین دلیران، پهلوانان و شیران است، این نمایش پهلوانی را مشاهده کردید، مردم هر دشمن داخلی و خارجی را زیر پایشان لگدمال می‌کنند و ما به‌هیچ‌وجه به گرگ‌های درنده خارجی برای تار کردن سرزمینمان فرصت نمی‌دهیم و حمام خون راه می‌اندازیم.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، گفت: هیئت حاکمه آمریکای جنایت‌کار و رژیم اشغالگر یکی پس از دیگری مردند، دفن شدند، استخوان‌هایشان پوسیده شد، اما نظام جمهوری اسلامی مستحکم و مقتدر به‌پیش می‌رود، این رئیس‌جمهور فعلی آمریکا و این نخست‌وزیر جلاد و تبهکار رژیم صهیونیستی و منافقین تبهکار و آن خائن وطن‌فروش و نوکر اجنبی و بیگانه هم خواهند مرد و استخوان‌هایشان پوسیده خواهد شد و جمهوری اسلامی راست‌قامت به مسیر خودش ادامه خواهد داد.

حجت‌الاسلام شاهرخی، بیان داشت: البته بدانید که توحید اصل و پایه دین است، راه رسیدن به توحید در زمان غیبت اطاعت از ولی‌فقیه است. باید مراقبت کرد که در زمان غیبت جمعی مردود نشوند، در فتنه گرفتار نشوند، امروز ما را با ولایت حکیم و فرزانه حضرت امام خامنه‌ای امتحان می‌کنند.