  1. استانها
  2. خوزستان
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۲۰

جمع‌آوری آب‌های سطحی اهواز باید تسریع شود

جمع‌آوری آب‌های سطحی اهواز باید تسریع شود

اهواز - استاندار خوزستان با اشاره به آبگرفتگی برخی معابر شهری گفت: روند جمع‌آوری آب‌های سطحی در اهواز باید با سرعت بیشتری انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی بارندگی شدید در کلانشهر اهواز، شماری از معابر شهری دچار آبگرفتگی شده و تردد شهروندان با اختلال مواجه شده است.

سید محمدرضا موالی‌زاده صبح امروز با حضور در سطح شهر اهواز از روند جمع‌آوری آب‌های سطحی بازدید کرد و از ایستگاه پمپاژ فاضلاب این شهر دیدن به عمل آورد.

وی در این بازدید با اشاره به مشکلات زیرساختی اهواز اظهار کرد: نبود شبکه مناسب جمع‌آوری آب‌های سطحی و فاضلاب از مشکلات چندین ساله این شهر است که با برنامه‌ریزی و اقدامات انجام شده، در حال پیگیری برای رفع آن هستیم.

استاندار خوزستان تأکید کرد: با همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان، روند جمع‌آوری آب‌های سطحی با سرعت در حال انجام است.

کد مطلب 6730950

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه