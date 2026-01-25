به گزارش خبرنگار مهر، در پی بارندگی شدید در کلانشهر اهواز، شماری از معابر شهری دچار آبگرفتگی شده و تردد شهروندان با اختلال مواجه شده است.

سید محمدرضا موالی‌زاده صبح امروز با حضور در سطح شهر اهواز از روند جمع‌آوری آب‌های سطحی بازدید کرد و از ایستگاه پمپاژ فاضلاب این شهر دیدن به عمل آورد.

وی در این بازدید با اشاره به مشکلات زیرساختی اهواز اظهار کرد: نبود شبکه مناسب جمع‌آوری آب‌های سطحی و فاضلاب از مشکلات چندین ساله این شهر است که با برنامه‌ریزی و اقدامات انجام شده، در حال پیگیری برای رفع آن هستیم.

استاندار خوزستان تأکید کرد: با همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان، روند جمع‌آوری آب‌های سطحی با سرعت در حال انجام است.