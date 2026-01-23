به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدحسن رحمانی در خطبههای نماز جمعه گرمه که در مسجد جامع برگزار شد، اظهار کرد: امروز یکی از ابزارهای اصلی دشمن علیه ایران اسلامی، جنگ شناختی و ادراکی است که با عملیات رسانهای، شایعهسازی و تحریف واقعیتها دنبال میشود.
وی با اشاره به حوادث اخیر افزود: برنامه دشمن این بود که با سازماندهی هستههای آشوب، کشتهسازی انجام داده و این تلفات را به نظام نسبت دهد تا افکار عمومی را علیه حاکمیت تحریک کند.
امامجمعه گرمه گفت: بسیاری از عناصر بازداشتشده اعتراف کردهاند که سرکردههای آنان حتی از پشت به نیروهای خود شلیک میکردند تا آمار کشتهها افزایش یابد و زمینه فشار رسانهای علیه جمهوری اسلامی فراهم شود.
حجتالاسلام رحمانی با تبریک میلاد امام حسین (ع) و روز پاسدار، سپاه پاسداران را «شجره طیبه انقلاب» توصیف کرد و افزود: سپاه در دفاع مقدس، مقابله با تروریسم، حوادث طبیعی، کرونا و تهدیدات امنیتی اخیر نقش تعیینکننده داشته است.
وی تصریح کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی امروز در اوج آمادگی قرار دارند و توان پاسخگویی به هرگونه تجاوز را دارند.
امامجمعه گرمه تأکید کرد: دشمن تلاش میکند جای شهید و جلاد را عوض کند و نیروهای حافظ امنیت را متهم جلوه دهد، در حالیکه جنایات گروههای مسلح و عناصر تروریستی علیه مردم عادی نادیده گرفته میشود.
وی افزود: حجم گستردهای از محتواهای جعلی، کلیپهای ساختگی و شایعات برای انتشار در فضای مجازی آماده شده تا افکار عمومی دچار خطای محاسباتی شود.
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