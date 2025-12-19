رحمانی: نظارت بر بازار یلدا ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی رحمانی در خطبه‌های نماز جمعه گرمه با تأکید بر اهمیت حجاب و عفت از دیدگاه قرآن، امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه‌ای همگانی دانست و خواستار نظارت مسئولان بر برگزاری جشن‌ها شد.

وی افزود که در ایامی که مردم داغدار هستند، برگزاری جشن‌ها در تالارها باید متوقف شود.

امام جمعه گرمه سه گروه منافقین، ارازل و اوباش و شایعه‌پراکنان را تهدیدی برای نظام جمهوری اسلامی معرفی کرد و یادآور شد که منافقین تاکنون ۱۷ هزار زن، مرد، کودک و میانسال را ترور کرده‌اند.

وی با اشاره به فشارهای سیاسی و اقتصادی گفت: مردم ایران با وجود این فشارها هرگز تسلیم نخواهند شد.

رحمانی همچنین درباره جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: ایران مقتدرانه پیروز شد، دشمن در روزهای سوم و چهارم انتظار فروپاشی نظام داشت، اما در پایان جنگ ملتمسانه خواستار توقف حملات ایران شد.

امام جمعه گرمه تأکید کرد که باید پشت انقلاب ایستاد و راه آن را محکم ادامه داد.

وی با اشاره به ضرورت صرفه‌جویی در مصرف گاز و تحریم‌ها افزود: ایران در قله علم ایستاده و فرزندان ما هر روز به مقام‌های علمی بالایی دست پیدا می‌کنند.

رحمانی در پایان درباره گرانی‌های اخیر گفت: چرا قیمت‌ها در مغازه‌ها بسیار بالاتر از بازار است؟ با توجه به ایام یلدا، مسئولان باید نظارت بیشتری داشته باشند.