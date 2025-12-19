  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۴

رحمانی: نظارت بر بازار یلدا ضروری است

بجنورد- امام جمعه گرمه با اشاره به گرانی‌های اخیر گفت: قیمت‌ها در مغازه‌ها بسیار بالاتر از بازار است و مسئولان باید برای شب یلدا نظارت بیشتری داشته باشند تا مردم دغدغه خرید نداشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی رحمانی در خطبه‌های نماز جمعه گرمه با تأکید بر اهمیت حجاب و عفت از دیدگاه قرآن، امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه‌ای همگانی دانست و خواستار نظارت مسئولان بر برگزاری جشن‌ها شد.

وی افزود که در ایامی که مردم داغدار هستند، برگزاری جشن‌ها در تالارها باید متوقف شود.

امام جمعه گرمه سه گروه منافقین، ارازل و اوباش و شایعه‌پراکنان را تهدیدی برای نظام جمهوری اسلامی معرفی کرد و یادآور شد که منافقین تاکنون ۱۷ هزار زن، مرد، کودک و میانسال را ترور کرده‌اند.

وی با اشاره به فشارهای سیاسی و اقتصادی گفت: مردم ایران با وجود این فشارها هرگز تسلیم نخواهند شد.

رحمانی همچنین درباره جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: ایران مقتدرانه پیروز شد، دشمن در روزهای سوم و چهارم انتظار فروپاشی نظام داشت، اما در پایان جنگ ملتمسانه خواستار توقف حملات ایران شد.

امام جمعه گرمه تأکید کرد که باید پشت انقلاب ایستاد و راه آن را محکم ادامه داد.

وی با اشاره به ضرورت صرفه‌جویی در مصرف گاز و تحریم‌ها افزود: ایران در قله علم ایستاده و فرزندان ما هر روز به مقام‌های علمی بالایی دست پیدا می‌کنند.

رحمانی در پایان درباره گرانی‌های اخیر گفت: چرا قیمت‌ها در مغازه‌ها بسیار بالاتر از بازار است؟ با توجه به ایام یلدا، مسئولان باید نظارت بیشتری داشته باشند.

