به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدکاظم مدرسی، ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه عدم اطاعت از رهبران دینی را زمینه‌ساز فتنه خواند و بر وظیفه مسلمانان برای ایستادگی در برابر آن پدیده تأکید کرد.

وی با بیان اینکه نه خود باید عامل فتنه شویم و نه از فتنه‌گران حمایت کنیم ادامه داد: حوادث اخیر مصداقی از فتنه است که درپی عدم رعایت اصول اساسی اسلام از سوی برخی پدید آمد و خسارات مالی و جانی به بار آورد.

وی بیان کرد: اهداف دشمن از ایجاد این آشوب‌ها، جلوگیری از پیشرفت ایران، آتش زدن کتابخانه‌ها، ناامن کردن کشور و چراغ سبز نشان دادن به دشمن است، اما بصیرت مردم در روز ۲۲ دی ماه، باطل‌کننده تمام این نقشه‌ها بود.

مدرسی ریشه جریانات اخیر را فضای مجازی عنوان کرد و گفت: در این فضا ایران را جهنم و غرب را بهشت معرفی می‌کنند، مدیریت این فضا امری مهم است و مقام معظم رهبری همواره بر این موضوع تأکید داشته‌اند.

امام جمعه بخش یزد با هشدار درباره آثار جنگ نرم گفت: دشمن در جنگ سخت و در ظرف ۱۲ روز، بیش از هزار نفر را شهید کرد، اما با جنگ نرم و رسانه، در تنها ۲ روز، ۲ هزار و ۴۲۷ شهید گرفت، این نشان می‌دهد در جنگ نرم، ستون‌های امنیت و وحدت ملی، بیش از جنگ سخت هدف قرار می‌گیرند.

وی تصریح کرد: در حوادث اخیر، علاوه بر آمریکا و رژیم صهیونیستی، نوچه‌های آنان نیز حضور جدی داشتند و دستگاه قضا با دقت و سرعت به پرونده‌ها رسیدگی کند.