تمامی محورهای مواصلاتی کرمانشاه باز و ایمن است

رحمت جلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سامانه بارشی فراگیر در سطح استان، وضعیت جاده‌های کرمانشاه را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه این سامانه بارشی یکی از سامانه‌های بارشی فراگیر در سطح استان بوده، افزود: در سیزده شهرستان بارش به صورت برف بوده و در کارن شهرستان نیز بارش وجود داشته است.

جلیلیان از استقرار گسترده نیروها و تجهیزات در راه‌های استان خبر داد و گفت: حضور ۵۷۰ راهدار و ۴۱۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین که در ۴۷ پایگاه راهداری در سطح راه‌های استان مستقر داریم، تضمین می‌کند که تمامی راه‌های اصلی هم‌اکنون باز و بدون هیچ گونه مشکل ترددی هستند.

سرپرست معاونت راهداری کرمانشاه با اشاره به گستردگی بارش، از شهروندان خواست در تردد به روستاها کمی تامل کنند: با توجه به گستردگی بارشی که داشتیم، از همشهریان درخواست می‌کنم در روستاها مقداری تامل فرمایند تا بارش پایان یابد و دستگاه‌های ما به ترتیب اولویت به راه‌های روستایی منتقل شوند.

وی در بخش دیگری از توصیه‌های ایمنی به رانندگان تأکید کرد: توصیه ما در این فصل بارش، خصوصاً در شرایط سرما و برف، این است که رانندگان محترم، به ویژه رانندگان سواری، حتماً زنجیر چرخ به همراه داشته باشند. شرح وظیفه ما صرفاً نمک‌پاشی و یخ‌زدایی گردنه‌های برفی است، هرچند مردم انتظار دارند در مناطق دشت و هموار نیز نمک‌پاشی انجام شود که ما آن را انجام می‌دهیم. اما گاهی با توجه به گستردگی بارش، ممکن است برخی نقاط دچار یخ‌زدگی شوند؛ بنابراین همراه داشتن زنجیرچرخ ضروری است تا رانندگان خود سفر ایمنی داشته باشند.