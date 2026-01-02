رحمت جلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با آغاز بارش‌های اخیر، اکیپ‌های راهداری استان با آمادگی کامل در محورهای مواصلاتی مستقر شده و عملیات برف‌روبی، نمک‌پاشی و بازگشایی راه‌ها به‌صورت مستمر در حال انجام است.

وی افزود: در مجموع، عملیات برف‌روبی در محورهای شریانی، اصلی و روستایی استان به طول یک‌هزار و ۶۷۰ کیلومتر باند انجام شده است که از این میزان، یک‌هزار و ۴۱۰ کیلومتر باند مربوط به محورهای اصلی و شریانی و ۲۶۰ کیلومتر باند مربوط به راه‌های روستایی بوده است.

بازگشایی راه‌های روستایی و امدادرسانی به خودروهای گرفتار

سرپرست معاونت راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت راه‌های روستایی تصریح کرد: در جریان این عملیات، ۶ محور روستایی منتهی به ۶۸ روستا بازگشایی شد و در حال حاضر تردد در این مسیرها بدون مشکل برقرار است.

جلیلیان با بیان اینکه راهداران استان به‌صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی هستند، گفت: در عملیات اخیر، ۸۴ نفرروز نیروی راهداری و ۵۵ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین به‌کارگیری شده است. وی همچنین میزان مصرف ماسه و نمک در این عملیات را یک‌هزار و ۱۷۵ تن اعلام کرد.

وی در ادامه از امدادرسانی به خودروهای گرفتار در برف خبر داد و افزود: در جریان عملیات راهداری زمستانی، به ۴۳ دستگاه خودروی گرفتار در محورهای استان کمک‌رسانی انجام شده است.

جلیلیان در پایان با تأکید بر تداوم آماده‌باش راهداران استان خاطرنشان کرد: از رانندگان درخواست می‌شود ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، با احتیاط کامل تردد کرده و تجهیزات ایمنی زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ را به‌همراه داشته باشند.