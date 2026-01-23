  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۳ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۱۳

رونمایی از ۱۰ هزار جلد قرآن کریم در ارومیه با حضور حجت‌الاسلام قمی

رونمایی از ۱۰ هزار جلد قرآن کریم در ارومیه با حضور حجت‌الاسلام قمی

ارومیه - با حضور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از ۱۰ هزار جلد قرآن کریم در ارومیه رونمایی شد.

دریافت 27 MB
کد مطلب 6729317

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها