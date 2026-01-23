https://mehrnews.com/x3bcK2 ۳ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۱۳ کد مطلب 6729317 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۳ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۱۳ رونمایی از ۱۰ هزار جلد قرآن کریم در ارومیه با حضور حجتالاسلام قمی ارومیه - با حضور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از ۱۰ هزار جلد قرآن کریم در ارومیه رونمایی شد. دریافت 27 MB کد مطلب 6729317 کپی شد مطالب مرتبط قریشی: زندگی ملت ایران با قرآن نهادینه شده است برگزاری مولودیخوانی در شب میلاد حضرت عباس(ع) در ارومیه دیدار هنرمندان آذربایجان غربی با حجت الاسلام قمی سعیدی فر:مرکز روایت آذربایجان جوانان دهه هفتادی و هشتادی ایجاد شده است دیدار حجت الاسلام قمی با فعالان قرآنی آذربایجان غربی برچسبها حجت الاسلام محمد قمی اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی قرآن کریم
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