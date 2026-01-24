خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: دیماه امسال، ایران اسلامی بار دیگر شاهد یکی از پیچیدهترین مقاطع تقابل میان جریانهای معارض و بدخواه با اراده و مطالبات مردمی بود، در شرایطی که بخشی از جامعه بهدلیل مشکلات اقتصادی، نوسانات شدید نرخ ارز و طلا و فشارهای معیشتی، مطالبات قانونی و بهحق خود را مطرح میکرد، این اعتراضات در مدتزمانی کوتاه از سوی جریانهای معاند و دشمنان خارجی، بهویژه آمریکا، به مسیری متفاوت هدایت شد.
مسیری که نهتنها کمکی به حل مشکلات مردم نکرد، بلکه با تبدیل اعتراض به اغتشاش، هزینههای اجتماعی، اقتصادی و امنیتی فراوانی را بر کشور تحمیل کرد.
حجتالاسلام والمسلمین برومند رازیانی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان، در گفتوگو با خبرنگار مهر، به تحلیل ابعاد مختلف فتنه اخیر پرداخت و نقش دشمنان خارجی در مصادره اعتراضات مردمی را تشریح کرد.
فتنهای بر بستر مطالبات مردمی
به گفته مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان، آنچه در روزهای ابتدایی رخ داد، اعتراضاتی بود که ریشه در مشکلات واقعی مردم داشت، نوسانات لحظهای نرخ ارز و طلا، بیثباتی بازار و نگرانی بازاریان و اقشار مختلف جامعه از آینده اقتصادی، فضایی را ایجاد کرد که اعتراض را به امری طبیعی و قابل پیشبینی تبدیل میکرد.
حجتالاسلام رازیانی در اینباره تصریح کرد: مردم ایران، همانند هر جامعه زنده و پویا، در برابر فشارهای اقتصادی واکنش نشان دادند و این اعتراضات نه غیرقانونی بود و نه خارج از چارچوبهای اجتماعی، حتی مقام معظم رهبری و مسئولان ارشد کشور نیز این وضعیت را شایسته نظام اسلامی ندانسته و بر لزوم رسیدگی فوری به مشکلات تأکید کردند.
تقابل دیرینه حق و باطل
وی در پاسخ به این سوال که چگونه اعتراضات اقتصادی که میتوانست به اصلاح روندها منجر شود، در مدت کوتاهی به اغتشاش و ناامنی کشیده شد، با اشاره به ماهیت ریشهای فتنه اخیر، آن را در امتداد تقابل تاریخی جبهه حق و باطل دانست و گفت: در این رویدادها، بار دیگر شاهد صفآرایی آشکار جمهوری اسلامی ایران در جبهه حق و استعمار و استکبار جهانی در جبهه باطل بودیم؛ تقابلی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون ادامه داشته است.
آمریکا و متحدانش، زمانی که دیدند اعتراضات اقتصادی در حال شکلگیری است، بلافاصله وارد میدان شدند و تلاش کردند این اعتراضات را از مسیر اصلی خود خارج کنند
وی افزود: این تقابل نه مقطعی است و نه محدود به یک دوره خاص، از جنگ تحمیلی هشتساله گرفته تا آشوبهای دهه ۶۰، از جنگهای نیابتی و مستقیم دشمنان تا جنگ اقتصادی، تحریمها و نبرد رسانهای، همگی حلقههایی از زنجیره فشار بر ملت ایران بودهاند. فتنه اخیر نیز ادامه همان مسیر است، با این تفاوت که دشمن اینبار تلاش کرد از مطالبات مردمی بهعنوان پوشش استفاده کند.
آمریکا چگونه اعتراضات را مصادره کرد؟
حجتالاسلام رازیانی با صراحت اعلام کرد: آمریکا و متحدانش، زمانی که دیدند اعتراضات اقتصادی در حال شکلگیری است، بلافاصله وارد میدان شدند و تلاش کردند این اعتراضات را از مسیر اصلی خود خارج کنند.
به گفته وی، دشمنان جمهوری اسلامی در طول سالهای گذشته همواره نشان دادهاند که توان همراهسازی مردم ایران با پروژههای براندازانه را ندارند، بنابراین هر بار تلاش کردهاند با موجسواری بر نارضایتیهای مقطعی، فضای کشور را ملتهب کنند.
وی تأکید کرد: در همان روزهای ابتدایی اعتراضات، مسئولان صدای مردم را شنیدند و اقداماتی برای مدیریت بازار و کاهش التهابات آغاز شد، اما همزمان رسانههای معاند و شبکههای وابسته به آمریکا، اسرائیل و جریانهای تروریستی، با بزرگنمایی و تحریف واقعیتها، فضا را به سمت خشونت سوق دادند.
اعتراض یا اغتشاش؟ مرز کجاست؟
یکی از محورهای مهم سخنان مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان، تفکیک میان اعتراض و اغتشاش بود، وی با اشاره به رفتارهای خشونتآمیز برخی عناصر، گفت: هیچ معترض واقعی، بهویژه بازاریان و اقشار متدین، دست به آتشزدن مساجد، تخریب اموال عمومی، اهانت به قرآن کریم و ایجاد رعب و وحشت در جامعه نمیزنند.
حجتالاسلام رازیانی در پاسخ به این پرسش که چه کسانی از تبدیل اعتراضات مردمی به صحنههای خشونت و تخریب سود میبرند؟ پاسخ این پرسش را روشن دانست و گفت: این اقدامات، کاملاً منطبق بر الگوهای رفتاری گروههای تروریستی و مزدورانی است که تحت هدایت مستقیم آمریکا و اسرائیل عمل میکنند؛ افرادی که حتی روی داعش را نیز سفید کردهاند.
سناریوی تکراری دشمن
وی با اشاره به سوابق دشمنان در ایجاد بحران در منطقه، اظهار کرد: آمریکا همان کشوری است که لبنان، سوریه، افغانستان و عراق را به آشوب کشاند و امروز نیز با ادعای حمایت از مردم ایران، در پی ناامنسازی کشور است. تفاوت امروز با گذشته در این است که آمریکا دیگر پشت پرده پنهان نمیشود و آشکارا از اغتشاشگران حمایت میکند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان افزود: دشمن پس از ناکامی در همراهسازی مردم در جنگهای مستقیم و غیرمستقیم، امروز به کشتار، تخریب و ایجاد هرجومرج روی آورده است، اما مردم ایران بهخوبی این سناریوی نخنما شده را شناختهاند.
آمریکا همان کشوری است که لبنان، سوریه، افغانستان و عراق را به آشوب کشاند و امروز نیز با ادعای حمایت از مردم ایران، در پی ناامنسازی کشور است
بصیرت مردم و جدایی صفها
یکی از نکات برجسته فتنه اخیر، به گفته رازیانی، بصیرت مردم و جدایی سریع صف معترضان واقعی از اغتشاشگران بود و خاطرنشان کرد: از همان روزهای نخست، خیابانها از حضور معترضان واقعی خالی شد و مردم نشان دادند که حاضر نیستند مطالبات بهحقشان ابزار دست دشمنان شود.
وی تصریح کرد: حضور گسترده مردم در نمازهای جمعه و راهپیمایی ۲۲ دیماه، حتی پرشورتر از برخی مناسبتهای مهم انقلابی مانند ۲۲ بهمن و ۱۳ آبان بود، نشانهای روشن از پایبندی مردم به نظام اسلامی و بیاعتمادی آنان به جریانهای معاند است.
وظیفه امروز مسئولان
در بخش پایانی سخنان خود، حجتالاسلام والمسلمین رازیانی تأکید کرد: اکنون که مردم با بصیرت و ایستادگی، توطئه دشمن را خنثی کردهاند، نوبت مسئولان است که با تدبیر، برنامهریزی و تلاش مضاعف، مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم را حل کنند.
وی افزود: قدردانی از مقاومت مردم، تنها در شعار خلاصه نمیشود، بلکه باید در تصمیمات اقتصادی، مدیریت بازار، حمایت از اقشار آسیبپذیر و ایجاد ثبات اقتصادی نمود پیدا کند.
فتنه اخیر بار دیگر نشان داد که دشمنان جمهوری اسلامی، حتی در مواجهه با مطالبات واقعی مردم، بهدنبال حل مسئله نیستند، بلکه هدف اصلی آنان ایجاد شکاف، ناامنی و تضعیف انسجام ملی است، در مقابل، هوشیاری مردم و همراهی آنان با مسیر قانونی، مهمترین سرمایه کشور در عبور از بحرانهاست، عبوری که در صورت همراهی جدی مسئولان با مطالبات مردمی، میتواند به فرصتی برای اصلاح، تقویت اعتماد عمومی و خنثیسازی همیشگی توطئههای دشمنان تبدیل شود.
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