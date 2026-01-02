سرهنگ رضا یارمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به محوریت اعتراضات اخیر و ادعاهای مقامات آمریکایی از جمله دونالد ترامپ اظهار کرد: ادعاهای پوچ آمریکا مبنی بر حمایت از مردم ایران، تکرار همان سیاستهای فریبکارانه گذشته است و ملت ایران هیچگاه به نسخههای تحمیلی دشمنان اعتماد نکردهاند.
وی با تأکید بر هوشیاری مردم ایران افزود: مردم ایران، مردمی فهیم، نجیب و آگاه هستند که در جنگ ۱۲ روزه نشان دادند خطشان از خط دشمن جدا است و با وجود فشارهای سنگین اقتصادی همچنان پای انقلاب، نظام و امنیت کشور ایستادهاند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان محلات ادامه داد: دشمنان در این مدت تلاش کردند با اعمال فشارهای اقتصادی و تشدید مشکلات معیشتی، به انسجام اجتماعی کشور آسیب بزنند و طبیعی است که جوانان و اصناف در برابر فشارهای اقتصادی مطالبات و اعتراضاتی داشته باشند، اما این اعتراضات باید در چارچوب قانون دنبال شود.
یارمحمدی با اشاره به حق قانونی مردم برای بیان مطالبات خود تصریح کرد: بسیاری از اعتراضات اخیر ریشه در مشکلات واقعی اقتصادی داشت، از جمله نوسانات شدید ارزی و افزایش لحظهای قیمتها که فشار مضاعفی بر بازاریان و اصناف وارد کرد با این حال، اکثریت مردم اعتراضات خود را به صورت قانونمند و آرام دنبال کردند.
وی افزود: در این میان تعداد بسیار محدودی، شاید به تعداد انگشتان دست، یا آگاهانه یا ناآگاهانه در پازل دشمن بازی کردند و تلاش داشتند اعتراضات مردمی را به سمت اغتشاش و ناامنی سوق دهند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان محلات با اشاره به نقش رسانههای معاند گفت: دشمن با تمام توان رسانهای خود، بهویژه از طریق شبکههای ماهوارهای و فضای مجازی، وارد میدان شد و با پروژه کشتهسازی همانند فتنههای گذشته، تلاش کرد میان مردم و نظام فاصله ایجاد کند.
یارمحمدی بیان کرد: مردم ایران هوشیار هستند و میدانند دشمن از اغتشاشات به دنبال بهرهبرداری سیاسی و امنیتی است، همان سناریویی که در کشورهایی مانند سوریه و لیبی اجرا شد و نتیجه آن ناامنی و تجزیه کشورها بود.
وی با اشاره به جنگ روانی دشمن افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی با چهرهای دوگانه عمل میکنند، از یک سو پیام حمایت میفرستند و از سوی دیگر در میدان عمل کودکان بیگناه را به شهادت میرسانند و صحنههای جنگ دوازدهروزه نشان داد نقاب دشمن کنار رفته است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان محلات با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب گفت: همانطور که رهبر انقلاب تأکید کردند، دشمن هیچگاه متوقف نمیشود و هر روز بهانهای تازه برای فشار بر ایران مطرح میکند.
وی افزود: حفظ وحدت ملی، توجه به مطالبات مردم و ایستادگی در برابر دشمن رمز عبور از این مقطع حساس است.
