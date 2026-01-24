ارائه تسهیلات سرمایه در گردش با کیف پول اعتباری در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، سعید داوودینیا، صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از برگزاری جلسات متعدد با مدیران ارشد بانک کشاورزی، این بانک متعهد شده است که با بررسی و اعتبارسنجی لازم، برای تمامی تولیدکنندگان تایید شده در لیستهای ارائه شده از سوی معاونت بهبود تولیدات دامی، کیف پولهای اعتباری در سامانه بازارگاه ایجاد کند.
وی تصریح کرد: این کیف پولها به تولیدکنندگان این امکان را میدهند تا به راحتی تسهیلات سرمایه در گردش را برای خرید انواع نهادههای مورد نیاز خود دریافت کنند.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: بانک کشاورزی با شعب تابعه در سراسر استان هماهنگی لازم را برای تسریع در فرآیند فعالسازی این کیف پولهای اعتباری انجام داده است.
داوودینیا از تمامی تولیدکنندگان خواستند در صورت بروز هرگونه مشکل اجرایی یا نیاز به راهنمایی، با معاونت اعتباری شعبه سرپرستی استان و یا معاونین برنامه ریزی و امور دام سازمان جهاد کشاورزی تماس بگیرند، اتحادیههای مرغداران و سایر اتحادیههای مرتبط نیز در جریان این طرح قرار گرفته و از این اقدام حمایت میکنند.
شایان ذکر است این اقدام، گامی مهم در جهت رفع مشکلات مالی و تسهیل فعالیتهای تولیدکنندگان دام و طیور در استان محسوب میشود و انتظار میرود شاهد رونق بیشتر این صنعت در چهارمحال و بختیاری باشیم.
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