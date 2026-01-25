احداث بوستان اختصاصی برای بانوان در منطقه ۷ تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم اردبیلی مشاور شهردار و مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران به همراه محمدهادی علی احمدی شهردار منطقه ۷ و جمعی از معاونان و مدیران این منطقه به بررسی احداث نخستین بوستان اختصاصی بانوان در منطقه ۷ پرداختند.

محمدهادی علی احمدی شهردار منطقه ۷ در حاشیه این بازدید با اشاره به اینکه منطقه ۷ فاقد بوستان بانوان است، گفت: با توجه به نگاه مدیریت شهری برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان بالاخص بانوان، پروژه ساخت بوستان اختصاصی بانوان با هدف پاسخ به مطالبات شهروندان و بر اساس موارد فرهنگی و اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های اجتماعی با محوریت بانوان، نیاز اصلی جامعه شهروندی امروز است؛ از همین رو این منطقه نیز باتوجه به درخواست‌های متعدد شهروندان درباره ساخت بوستان ویژه بانوان، این مهم را در دستور کار خود قرار داده است.

علی احمدی با اشاره به اینکه ایجاد بوستان‌های ویژه بانوان می‌تواند مکانی را جهت گذران اوقات فراغت مادران و بانوان فراهم آورد، افزود: ایجاد لحظاتی مفرح و شاد برای مادران و بانوان این سرزمین می تواند در انتقال حس آرامش برای آنها و خانواده‌ها بسیار موثر باشد. در این بازدید موارد، بررسی و مورد امکان سنجی قرار گرفت تا در صورت تایید طرح پیشنهادی برای ایجاد بوستان بانوان, عملیات طراحی و اجرای آن در دستور کار قرار گیرد.