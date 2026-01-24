به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره تن لهونی صبح شنبه در جلسه هماهنگی ستاد دهه فجر کردستان اظهار کرد: کمیته‌های دهه فجر باید سریعا تشکیل و آغاز به کار کنند و جلسات لازم را برای هماهنگی برنامه‌های خود داشته باشند.

وی افزود: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی باید جلسه دیگری برای اعلام و جمع بندی برنامه‌های کمیته‌ها قبل از دهه فجر تشکیل دهد.

وی همچنین از مردم شریف و آگاه کردستان به دلیل رفتار بصیر و آگاهانه در جریانات اخیر کشور تقدیر کرد و گفت: اعضای شورای تامین استان نیز در برقراری آرامش و همراهی در استان موثر بود و امیدواریم همواره شاهد آرامش و امنیت استان و کشور باشیم.

استاندار کردستان با اشاره به برنامه‌های دهه فجر یادآور شد: سرکشی از خانواده معظم شهدا توسط ادارات و دستگاه‌های اجرایی از برنامه‌های دهه فجر باید.

لزوم آسیب‌شناسی اعتراض و گلایه‌های مردم و کاهش نگرانی آنها

لهونی فضاسازی سطح شهر و روستاهای استان، لزوم حضور پرشور مردم در راهپیمایی‌های ۲۲ بهمن را مورد تاکید قرار داد و گفت: آسیب‌شناسی از اعتراض و گلایه‌مندی مردم باید انجام و به صورت علمی بررسی و پیگیری شود.

وی افزود: مردم کردستان مردمانی، لایق و نجیب هستند و هر گلایه و کاستی که دارند باید برطرف شود و شاهد رضایتمندی مردم باشیم و گلایه کندی‌ها نیز کمتر شود.

وی گفت: هر مجموعه و مدیری باید دستاوردهای خورد را احصا و به مخاطبان خود اعلام کنند و به دستاوردهای ۴۷ سال گذشته نیز بپردازند.

استاندار کردستان به موضوع انتخابات پرداخت و گفت: هیئت‌های نظارت انتخابات شوراهای اسلامی شهر در استان تشکیل شده است و تلاش‌های ارزشمندی در دوران ثبت نام از داوطلبان انجام شد که حتی تقدیر دارد.

وی اضافه کرد: پروسه انتخابات باید بهتر و شفاف‌تر باشد و حضور پررنگ مردم را در انتخابات اردیبهشت ماه شاهد باشیم.

لهونی به برنامه‌های قرآنی اشاره کرد و گفت: مردم ما علاقمندی خوبی به برنامه‌های قرآنی دارند و امسال مسابقات سراسری قرآن کریم در استان برگزار شد که مورد استقبال قرار گرفت و هر برنامه‌ قرآنی که در این ایام نیز اجرا می‌شود باید پشتیبانی لازم انجام شود.

وی به پروژه‌های قابل افتتاح و کلنگ زنی استان کردستان پرداخت و ادامه داد: پروژه‌های استان در حوزه افتتاح و کلنگ زنی باید جمع بندی و مدیران و مسئولان کشوری مرتبط با این حوزه را دعوت خواهیم کرد تا در این برنامه‌ها حضور یابند.

وی ابراز امیدواری کرد که بتوان در دهه مبارک فجر برنامه های با کیفیتی نسبت به سنوات قبل اجرا و دستاوردهای نظام را بهتر تبیین کنیم.