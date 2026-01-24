سیستان و بلوچستان به استقبال جشن های «دهه مهدویت» می رود

به گزارش خبرنگار مهر، موسی شهرکی، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک ایام و اعیاد شعبانیه، از برنامه های دهه مهدویت در سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: دهه مهدویت از پنجم شعبان تا پانزده شعبان است، که بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) و ستاد شعبانیه سیستان و بلوچستان برنامه‌های متنوعی را در استان برای این ایام تدارک دیده‌اند.

مدیر بنیاد مهدویت سیستان و بلوچستان افزود: دهه مهدویت امسال با ورود حضرت امام خمینی(ره) و جشن‌های پیروزی انقلاب اسلامی همزمان شده است.

وی بیان کرد: انقلاب اسلامی در واقع جوهره انقلاب فرهنگی مهدویت است؛ در این راستا، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) و ستاد شعبانیه ۵۹ عنوان برنامه در قسمت‌های مختلف شاد و فرهنگی را برنامه ریزی کرده است؛ این برنامه‌ها از طریق استانداری سیستان و بلوچستان به دستگاه‌ها و نهادهای مردمی ابلاغ خواهد شد.

شهرکی تصریح کرد: در قسمت فرهنگی، سلسله جلسات معرفتی با حضور کارشناسان و صاحب نظران مهدوی اعم از شیعه و اهل سنت در مساجد، حوزه‌های علمیه، مدارس، دانشگاه‌ها و نهادهای مردمی برگزار می‌شود.

مدیر بنیاد مهدویت سیستان و بلوچستان گفت: همچنین، کتب مهدوی از طریق صدا و سیما و دیگر ارگان ها معرفی می‌شود؛ آموزش تکمیلی علمای اهل سنت در موضوع مهدویت در موسسه خاتم النبیین(ص) زاهدان نیز اجرا خواهد شد.

وی افزود: مسابقات کتابخوانی در دو قسمت برگزار می‌شود: یک مسابقه به صورت ملی با عنوان سبک زندگی منتظرانه و مسابقه دیگر با عنوان نماز و مهدویت توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) به صورت استانی برگزار خواهد شد.

شهرکی بیان کرد: پیش نشست همایش ملی مهدویت و انقلاب اسلامی با عنوان خانواده منتظر و تمدن اسلامی در اداره کل آموزش و پرورش برگزار خواهد شد؛ همچنین کارگاه تربیت فرزندان مهدوی نیز در کمیته امداد امام خمینی(ره) انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در بخش جشن‌ها، جشن بزرگ نیمه شعبان به طور محوری در حسینیه عاشقان ثارالله زاهدان در روز ۱۳ بهمن ماه برگزار خواهد شد؛ همچنین احیای شب نیمه شعبان به صورت محوری در مسجد علی ابن طالب(ع) زاهدان و تمامی مساجدی که اعلام آمادگی کنند برگزار می شود.

مدیر بنیاد مهدویت سیستان و بلوچستان افزود: پویش احیای خانوادگی شب نیمه شعبان نیز انجام خواهد شد؛ مسابقات ورزشی متعددی نیز با عنوان جام شعبانیه در اداره کل ورزش و جوانان برنامه ریزی شده است.

وی در پایان بیان کرد: یکی از برنامه‌های مهم، برگزاری همایش بین المللی مهدویت، مقاومت و آینده جهان است؛ ثبت نام این همایش از ۴ بهمن ماه ۱۴۰۴ آغاز شده و زمان برگزاری آن ۸ و ۹ مهرماه ۱۴۰۵ خواهد بود.