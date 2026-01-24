سیستان و بلوچستان؛ وارد کننده بخش زیادی از گوشت مورد نیاز کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دهمرده در نشست ظهر شنبه با واردکنندگان گوشت و دام اظهار داشت: با مساعدت و حمایت‌های وزارت جهاد کشاورزی، فرآیند تأمین گوشت قرمز کشور از طریق ظرفیت‌های استان سیستان و بلوچستان تسهیل و تقویت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان افزود: سیستان و بلوچستان به دلیل موقعیت راهبردی، مرزهای فعال و برخورداری از زیرساخت‌های قرنطینه‌ای و بهداشتی، نقش مهمی در تأمین بخشی از نیاز کشور به گوشت قرمز ایفا می‌کند.

وی گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری نزدیک وزارت جهاد کشاورزی، موانع اداری و لجستیکی حمل دام زنده از استان به سایر مناطق کشور به‌ویژه تهران، برطرف شده که این امر گام مؤثری در تأمین پایدار گوشت قرمز و تنظیم بازار به شمار می‌رود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: استفاده از ظرفیت مرزهای رسمی استان و ارتقای هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، زمینه را برای افزایش امنیت غذایی و کاهش فشار بر بازار داخلی فراهم کرده است.

دهمرده با اشاره به نظارت‌های دقیق بهداشتی و قرنطینه‌ای خاطرنشان کرد: تمامی مراحل ورود، نگهداری و انتقال دام با رعایت کامل ضوابط سازمان دامپزشکی کشور انجام می‌شود تا سلامت مصرف‌کنندگان تضمین شود.

وی در پایان گفت: این اقدام علاوه بر تأمین نیاز کشور، نقش مؤثری در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش جایگاه استان سیستان و بلوچستان در زنجیره تأمین محصولات پروتئینی کشور دارد.