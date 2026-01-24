تردد در محورهای مواصلاتی اصلی لرستان برقرار است

عارف امرایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت راه‌های لرستان در پی بارش برف، اظهار داشت: در حال حاضر همه محورهای اصلی استان باز است و ترد در آنها بدون هیچ‌گونه مشکلی برقرار است.

وی عنوان کرد: فقط تعدادی از راه‌های روستایی استان همچنان مسدود هستند که در توسط نیروهای راهداری در حال بازگشایی هستند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان با بیان اینکه در حال حاضر گردنه «گله بادوش» مسدود است، افزود: در حال حاضر ۳۷۰ راهدار در سطح جاده‌های استان برای بازگشایی محورهای روستایی مستقر هستند.

امرایی بیان داشت: همچنین ۲۹۸ دستگاه انواع ماشین‌آلات سبک، نیمه‌سنگین و سنگین در قالب ۴۵ اکیپ در سطح جاده‌های استان مستقر هستند.