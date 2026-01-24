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۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۲۸

تردد در محورهای مواصلاتی اصلی لرستان برقرار است

تردد در محورهای مواصلاتی اصلی لرستان برقرار است

خرم‌آباد - مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، گفت: باوجود بارش برف، تردد در محورهای مواصلاتی اصلی این استان برقرار است.

عارف امرایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت راه‌های لرستان در پی بارش برف، اظهار داشت: در حال حاضر همه محورهای اصلی استان باز است و ترد در آنها بدون هیچ‌گونه مشکلی برقرار است.

وی عنوان کرد: فقط تعدادی از راه‌های روستایی استان همچنان مسدود هستند که در توسط نیروهای راهداری در حال بازگشایی هستند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان با بیان اینکه در حال حاضر گردنه «گله بادوش» مسدود است، افزود: در حال حاضر ۳۷۰ راهدار در سطح جاده‌های استان برای بازگشایی محورهای روستایی مستقر هستند.

امرایی بیان داشت: همچنین ۲۹۸ دستگاه انواع ماشین‌آلات سبک، نیمه‌سنگین و سنگین در قالب ۴۵ اکیپ در سطح جاده‌های استان مستقر هستند.

کد مطلب 6729969

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