تردد در محورهای مواصلاتی اصلی لرستان برقرار است

عارف امرایی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت راههای لرستان در پی بارش برف، اظهار داشت: در حال حاضر همه محورهای اصلی استان باز است و ترد در آنها بدون هیچگونه مشکلی برقرار است.
وی عنوان کرد: فقط تعدادی از راههای روستایی استان همچنان مسدود هستند که در توسط نیروهای راهداری در حال بازگشایی هستند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان با بیان اینکه در حال حاضر گردنه «گله بادوش» مسدود است، افزود: در حال حاضر ۳۷۰ راهدار در سطح جادههای استان برای بازگشایی محورهای روستایی مستقر هستند.
امرایی بیان داشت: همچنین ۲۹۸ دستگاه انواع ماشینآلات سبک، نیمهسنگین و سنگین در قالب ۴۵ اکیپ در سطح جادههای استان مستقر هستند.
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