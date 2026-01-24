تماس تلفنی وزیر خارجه مصر با رئیس شورای صلح غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر و نیکلای ملادینوف، نماینده عالی شورای صلح غزه، امروز شنبه در گفتگویی تلفنی به بررسی گام‌های آتی برای اجرای مرحله دوم طرح صلح ترامپ پرداختند.

عبدالعاطی در این گفتگو بر حمایت کامل قاهره از فعالیت کمیته ملی مدیریت غزه به عنوان یک نهاد انتقالی موقت برای اداره امور روزمره ساکنان غزه که مسیر را برای بازگشت و استقرار مجدد تشکیلات خودگردان فلسطین جهت پذیرش مسئولیت‌های خود در این باریکه هموار می‌کند، تاکید کرد.

در این تماس، دو طرف درباره جزئیات عملیاتی مرحله دوم طرح واشنگتن شامل استقرار نیروهای بین‌المللی، عقب‌نشینی نظامیان اسرائیلی از نوار غزه، بازگشایی کامل گذرگاه رفح در هر دو مسیر برای تردد مسافران و کالا و تضمین ورود بی‌وقفه و گسترده کمک‌های انسان‌دوستانه و همچنین بازسازی غزه و نقش «شورای صلح» بحث و تبادل نظر کردند.

نیکلای ملادینوف در این گفتگو با تمجید از نقش محوری مصر در ثبات منطقه، پیوستن این کشور به «شورای صلح» را به دلیل ثقل سیاسی قاهره اقدامی ارزشمند دانست که می تواند به پیشبرد اهداف دیپلماتیک در این برهه حساس کمک کند.

وزیر خارجه مصر نیز تاکید کرد: تکمیل بندهای مرحله دوم، کلید اصلی آغاز بازسازی غزه بر اساس نیازهای واقعی مردم منطقه است.