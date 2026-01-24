استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی فارس به مرز ۸ میلیون نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، علی استوان از افزایش سه‌درصدی سفرها و جابه‌جایی مسافران استان در ده‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

وی با اشاره به عملکرد این اداره‌کل در بخش حمل‌ونقل مسافر افزود: طی ده‌ماهه نخست سال جاری، تعداد ۷۳۷ هزار و ۱۰۴ سفر بین‌شهری از مبدأ استان فارس انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش سه‌درصدی را نشان می‌دهد.

معاون حمل‌ و نقل اداره‌ کل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای فارس، همچنین استقبال مردم استان از ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای را مورد توجه قرار داد و افزود: در همین بازه زمانی، ۷ میلیون و ۸۶۹ هزار و ۳۶۹ نفر مسافر از مبدأ استان فارس جابه‌جا شده‌اند که این شاخص نیز نسبت به سال گذشته سه درصد رشد داشته است.

استوان تصریح کرد: تداوم این روند افزایشی را حاصل بهبود خدمات حمل‌ونقل، تلاش بی وقفه رانندگان بخش مسافر و نظارت مستمر بر عملکرد شرکت‌های مسافربری و توجه به ایمنی مسافران است.