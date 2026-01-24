خبرگزاری مهر- گروه استانها: رسانه های معاند به عنوان تریبون رژیم صهیونیستی اخیراً خبری کذب مبنی بر دستگیری رئیس هیئت بوکس پلدختر در جریان اعتراضات اخیر توسط نیروهای امنیتی و فوت وی یک روز پس از دستگیری آن هم در تاریخ ۱۹ دیماه منتشر کردند.
این در حالی است که زندهیاد علی عالیپور ورزشکار با اخلاق پلدختری شامگاه چهارشنبه یکم بهمنماه در محل کار خود دچار ایست قلبی شده است.
خانواده مرحوم علی عالیپور در تماس با رسانههای محلی پلدختر ضمن تکذیب این خبر اظهار داشتند: فرزندمان در شامگاه چهارشنبه یکم بهمنماه در محل کار خود مینی پالایشگاه پلدختر حوالی ساعت ۱۹ دچار ایست قلبی شده و توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان امام خمینی پلدختر منتقل شد؛ اما متأسفانه تلاشها برای زندهماندن وی بیهوده بود.
خانواده وی افزودند: انتظار میرود شهروندان موجسواری رسانههای معاند را باور نکرده، تحتتأثیر اخبار کذب قرار نگرفته و اخبار را از رسانههای رسمی پیگیری نمایند.
«رضا آتشکار» یکی از دوستان صمیمی و دوران بچگی «علی عالیپور» در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ایشان در روزهای دوشنبه و سهشنبه هفته گذشته بهصورت حضوری پیش من بوده است، از اول هفته با ایشان در ارتباط بودهام، چه بهصورت حضوری و چه به تلفنی.
وی عنوان کرد: در هفته گذشته چندین نوبت با من تماس تلفنی داشته است.
این دوست «علی عالیپور» در ادامه سخنان خود در پاسخ به این سؤال که اصلاً ایشان جزء دستگیرشدهها بوده است؟ گفت: نه اصلاً، ایشان بنده خدا از بچههایی بود که موافق نظام بود، در کارهای فرهنگی همیشه مشارکت و همکاری میکرد.
آتشکار در ادامه سخنان خود در پاسخ به این سؤال که ایشان چه زمانی فوت کرده است؟ افزود: ایشان روز چهارشنبه ساعت حدود شش و هفت غروب در محل کار خود یعنی «مینی پالایشگاه» پلدختر حضور داشته است، شام میخورد، یکی از بچهها که پیش ایشان بوده تعریف میکرد که بعد از شام ایشان سکته میکند، تا ایشان را به بیمارستان منتقل میکنند، دیگر فوت کرده است.
وی ادامه داد: صبح و ظهر همین روز با خودم در ارتباط تلفنی بوده است، واقعاً نمیدانم این رسانهها این مطالب را از کجا میآورند، البته این رسانهها بار اولشان نیست که از این داستانها درست میکنند، یک روز قبل از این اتفاق هم ایشان در محل کارم و استادیوم ورزشی پیش من بودند، با هم قدم زدیدم و در مورد مسائل مختلف با هم صحبت کردیم.
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