بررسی میدانی آخرین قیمت‌ دلار و یورو در بازار آزاد و حواله+ نمودار تتر

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین روز هفته (شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۴) بازار ارز تهران (از محدوده میدان فردوسی تا خیابان منوچهری) امروز با نوساناتی نسبت به روز گذشته همراه بوده است و اسکناس دلار در حدود ۱۴۱ هزار تومان و یورو در حدود ۱۶۶ هزار و ۷۵۰ تومان داد و ستد می‌شود.

با این حال، بررسی میدانی خبرنگار مهر در بازار ارز و گفت‌وگو با فعالان بازار نشان می‌دهد نرخ‌ها در میان صرافی‌ها و دلالان اندکی متفاوت است و معمولاً بین یک تا ۲ هزار تومان با قیمت مذکور اختلاف دارد و بعضا تعدادی از دلال‌ها به مشتری تا ۳ هزار تومان بالاتر نرخ می‌دهند؛ بنابراین پیش از هرگونه خرید یا فروش ارز، پیشنهاد می‌شود افراد به یک استعلام قیمت اکتفا نکرده و قیمت روز را از صرافی ملی ایران نیز استعلام کنند که در خیابان فردوسی واقع است.

بر اساس مشاهدات خبرنگار، نرخ خرید دلار و یورو از مردم معمولاً تا ۲ هزار تومان پایین‌تر از نرخ فروش است.

شرایط خرید و فروش رسمی ارز

مطابق آخرین مقررات بانک مرکزی، اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال می‌توانند با ارائه کارت ملی، تا سقف ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها خریداری کنند. این خرید تنها یک‌بار در سال مجاز است و پس از انجام آن، خریدار تا ۳۶۵ روز دیگر امکان خرید مجدد این سهمیه را ندارد.

همچنین، فروش ارز توسط افراد (اعم از حقیقی و حقوقی) تا سقف ۱۰ هزار یورو در روز مجاز بوده و موارد بیش از آن نیازمند ارائه اسناد گمرکی یا صورت‌حساب بانکی معتبر است.

مکانیزم تعیین نرخ ارز رسمی در صرافی ملی ایران

قیمت‌ها در صرافی‌ ملی ایران به صورت توافقی میان خریدار و فروشنده تعیین می‌شود و بانک مرکزی تنها چارچوب کلی معاملات را مشخص کرده است. این سیاست با هدف افزایش شفافیت و کاهش نوسانات نرخ ارز در حال اجراست.

بر این اساس قیمت پایه در صرافی ملی ایران هر روز پس از بررسی شرایط عمومی عرضه و تقاضا و وضعیت کلی بازار تعیین می‌شود. با توجه به اختلاف جزئی در حاشیه سود و موجودی هر صرافی، طبیعی است که نرخ‌ها در صرافی‌های مختلف کمی متفاوت باشد.

بازار حواله

هم اکنون در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان بازار رسمی معاملات ارز در کشور، فقط یک نرخ واحد حواله که ناشی از معاملات پرحجم و توافقی بازرگانان در بستر معاملاتی این مرکز است، وجود دارد و پس از اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز و یکپارچه‌سازی تالارهای مرکز مبادله ارز و طلای ایران نرخ دیگری وجود ندارد.

شایان ذکر است تالارهای اول و دوم ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران از روز ۱۵ دی‌ماه ادغام شدند و بازار یکپارچه ارزی شکل گرفت. در ضمن معاملات بازرگانان و تجار در مرکز مبادله ایران به صورت توافقی و ناشی از عرضه و تقاضا است.

بر اساس این گزارش امروز شنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۴، نرخ فروش دلار حواله‌ای در مرکز مبادله ایران ۱,۲۲۷,۷۸۱ ریال، نرخ یورو ۱,۴۴۵,۱۳۳ ریال و درهم امارات ۳۳۴,۳۱۷ ریال است.

بررسی تغییرات قیمت تتر

تتر که در روز ۱۷ دی‌ماه سال ۱۴۰۴ به مرز تاریخی ۱۵۰ هزار تومان رسیده بود، عصر روز دوشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۴ به کانال ۱۳۰ هزار تومان بازگشت. در جریان این کاهش، قیمت در لحظاتی حتی تا محدوده ۱۳۸ هزار و ۳۰۰ تومان نیز پایین آمد و اکنون با بازگشت دوباره به کانال ۱۴۰ هزار تومانی در محدوده ۱۴۱ هزار و ۲۰۰ تومان داد و ستد می‌شود.

نمودار زیر تغییرات ۴ ساعته قیمت تتر را بر حسب تومان نشان می‌دهد.

نرخ تتر (USDT) که به عنوان یک استیبل کوین (ارز پایدار) وابسته به دلار آمریکا شناخته می‌شود، معمولاً با اختلاف قابل اغماضی نرخ دلار آزاد را نشان می‌دهد. تتر به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی بازار ارز دیجیتال ایران و بازتاب‌دهنده‌ی انتظارات فعالان اقتصادی از نرخ ارز است.