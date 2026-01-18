آخرین وضعیت بازارهای ارز ایران؛ قیمت دلار و یورو اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی میدانی خبرنگار مهر در ساعت ۱۲ روز یکشنبه ۲۸ دی ۱۴۰۴ از بازار ارز خیابان فردوسی و صرافی ملی ایران نشان می‌دهد که در روز جاری اسکناس دلار و یورو به ترتیب با کاهش جزئی ۵۰۰ تومانی نسبت به روز قبل به ترتیب به قیمت ۱۴۲ هزار و ۵۶۶ تومان و ۱۶۴ هزار و ۱۸۰ تومان به متقاضیان فروخته شده است.

شایان ذکر است صرافی ملی ایران هر روز در ساعات اداری اقدام به خرید و فروش ارز می‌کند. طبق اظهارات یکی از کارمندان این مجموعه، مکانیزم قیمت‌گذاری به صورت توافقی است و نرخ گذاری در صرافی ملی پس از بررسی روزانه میدانی از سطح بازار انجام می‌شود ولی قیمت‌های صرافی ملی معمولاً پایین‌تر از نرخ‌های موجود در بازار آزاد است.

پیگیری خبرنگار مهر از صرافی‌ها و دلالان ارز حاضر در خیابان فردوسی (از میدان فردوسی تا خیابان منوچهری) مانند روز گذشته نشان می‌دهد که نرخ‌های دلار و یورو یک تا ۳ هزار تومان بالاتر از صرافی ملی است. همچنین، نرخ خرید ارز از مردم بین ۲ تا ۴ هزار تومان پایین‌تر از نرخ فروش قرار دارد.

بر اساس آخرین اطلاعیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه افراد متقاضی (اشخاص حقیقی ایرانی مقیم) بالای ۱۸ سال صرفاً با ارائه کارت ملی می‌توانند حداکثر ۱,۰۰۰ یورو (یا معادل آن را به دلار و سایر ارزها) خریداری کنند. این سهمیه محدود به فرد و کد ملی است و هر فرد با در دست داشتن کارت ملی و کارت بانکی می‌تواند این مبلغ ارز را خریداری کند، اما تا ۳۶۵ روز دیگر امکان خرید مجدد برای او وجود ندارد هرچند پیگیری خبرنگار مهر حاکی از آن است که در حال حاضر خرید این سهمیه هیچ اثری در دریافت ارز مسافرتی و خدماتی ندارد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی امکان فروش ارز در هر روز برای هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی و یا اشخاص غیرمقیم دارای شماره گذرنامه معتبر تا سقف مبلغ ۱۰ هزار یورو نیز فراهم شده است و فروش مازاد با ارائه اظهارنامه گمرکی یا صورت حساب سپرده بانکی معتبر امکان‌پذیر خواهد بود.

همچنین تاکید می‌شود نرخ خرید و فروش ارز در بانک‌ها و صرافی‌ها بر اساس توافق بین خریدار و فروشنده تعیین شده و بانک مرکزی هیچ‌گونه دخالتی در این موضوع ندارد و این سیاست با هدف کاهش نوسانات قیمتی و افزایش شفافیت در بازار ارز اجرا شده است.

بازار حواله

هم اکنون در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان بازار رسمی معاملات ارز در کشور، فقط یک نرخ واحد حواله که ناشی از معاملات پرحجم و توافقی بازرگانان در بستر معاملاتی این مرکز است، وجود دارد و پس از اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز و یکپارچه‌سازی تالارهای مرکز مبادله ارز و طلای ایران نرخ دیگری وجود ندارد.

شایان ذکر است تالارهای اول و دوم ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران از روز ۱۵ دی‌ماه ادغام شدند و بازار یکپارچه ارزی شکل گرفت. در ضمن معاملات بازرگانان و تجار در مرکز مبادله ایران به صورت توافقی و ناشی از عرضه و تقاضا است.

بر اساس این گزارش امروز یکشنبه ۲۸ دی ماه ۱۴۰۴، نرخ فروش دلار حواله‌ای در مرکز مبادله ایران ۱,۲۷۳,۹۲۵ ریال، نرخ یورو ۱,۴۸۹,۰۶۸ ریال و درهم امارات ۳۴۶,۸۸۲ ریال است.