به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمد امیر کاظمی گفت: با توجه به شرایط جوی و ریزش برف و یخبندان در راستای بهبود شرایط تردد و افزایش ایمنی جاده‌ها طرح محدودیت تردد تریلی‌های تک محور و اتوبوس در جاده های استان اجرایی شد.

وی بیان کرد: در این طرح بیش از هزار دستگاه تریلی تک محور و ۲۰۰ دستگاه اتوبوس در سطح استان متوقف و پس از بهبود شرایط، به این خودروها اجازه تردد داده شد.

رئیس پلیس راه استان تاکید کرد: احتیاط و حرکت با سرعت مطمئنه، رعایت فاصله طولی مناسب با وسایل نقلیه جلویی و همراه داشتن تجهیزات زمستانی از ضروریات رانندگی در شرایط جوی نامناسب است.