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۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۳۳

اعمال محدودیت تردد تریلی‌های تک‌محور و اتوبوس در خراسان جنوبی 

اعمال محدودیت تردد تریلی‌های تک‌محور و اتوبوس در خراسان جنوبی 

بیرجند- رئیس پلیس راه خراسان جنوبی، از اجرای طرح محدودیت تردد تریلی‌های تک‌محور و اتوبوس با هدف پیشگیری از تصادفات و تسهیل در تردد خبر داد .

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمد امیر کاظمی گفت: با توجه به شرایط جوی و ریزش برف و یخبندان در راستای بهبود شرایط تردد و افزایش ایمنی جاده‌ها طرح محدودیت تردد تریلی‌های تک محور و اتوبوس در جاده های استان اجرایی شد.

وی بیان کرد: در این طرح بیش از هزار دستگاه تریلی تک محور و ۲۰۰ دستگاه اتوبوس در سطح استان متوقف و پس از بهبود شرایط، به این خودروها اجازه تردد داده شد.

رئیس پلیس راه استان تاکید کرد: احتیاط و حرکت با سرعت مطمئنه، رعایت فاصله طولی مناسب با وسایل نقلیه جلویی و همراه داشتن تجهیزات زمستانی از ضروریات رانندگی در شرایط جوی نامناسب است.

کد مطلب 6730055

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