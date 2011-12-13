به گزارش خبرنگار مهر، افتتاح شتاب زده محور قم - گرمسار بدون درنظر گرفتن حداقل شرایط ایمنی جاده ها، در خرداد ماه سال جاری انتقادها و هشدارهای زیادی را از سوی برخی کارشناسان و مسئولان کشور و استان قم در برداشت.



این انتقادات در حالی مطرح شد که مدت زمان کوتاهی بعد از آغاز تردد خودروها در این محور، همگان شاهد وقوع پی در پی تصادفات و آمار بالای تلفات جاده ای در آن بودند.



در این میان برخی مسئولان با توجه به مزیت های این محور از جمله کاهش مدت زمان سفر از قم به شهرهای شمالی شرقی به ویژه مشهد مقدس، تصمیم گرفتند تا برای کاهش آمار تصادفات در این محور از یکی از مزیت های بارز جاده قم-گرمسار به عنوان تقویت کننده اصلی کریدور مرکزی حمل و نقل کشور تا حدودی صرف نظر کنند.

بر این اساس از آنجایی که یکی از علل تصادفات بالای این جاده عرض کم و عدم استاندارد بودن آن برای تردد ماشین های سنگین عنوان می شد، با اعلام رئیس شورای ترافیک استان قم، تردد این نوع خودروها در این محور ممنوع شد تا دیگر شاهد حجم بالای تصادفات در جاده قم به گرمسار نباشیم.



به دنبال این تصمیم تردد تریلی از روز شنبه هفتم آبان ماه گذشته در این محور ممنوع شد و پلیس راه استان‌های قم، تهران و سمنان با استقرار در مبادی ورودی این مسیر در حوزه استحفاظی خود موظف شدند تا از ورود تریلی‌ها به این جاده جلوگیری کنند.



کاهش 100 درصدی آمار تصادفات در محور قم - گرمسار با اعمال ممنوعیت ترددها



این تصمیم اگر چه راه حل قطعی برای اصلاح کاستی ها و نقایص ایمنی در این جاده نبود اما در حالی که آمارها در فاصله زمانی اردیبهشت تا مهرماه سال جاری حکایت از وقوع 100 فقره تصادف با 20 کشته و 30 مجروح داشت، باعث شد تا تا در مدت یک ماه گذشته میزان تصادفات در جاده قم - گرمسار با کاهش 100 درصدی همراه باشد.



در این رابطه رئیس پلیس راه استان قم با اشاره به ممنوعیت تردد تریلی در جاده قم ـ گرمسار، تصریح کرد: با توجه به آمار بالای تصادفاتی که در این جاده صورت می‌گرفت، این میزان با ممنوع شدن تردد تریلی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.

سرهنگ محمد نوری یادآور شد: بنا به تدابیر پلیس راه و شورای ترافیک استان از یک ماه گذشته تردد وسیله نقلیه تریلی در محور قم - گرمسار ممنوع اعلام شد که با انجام این طرح آمار تصادفات و تلفات جاده‌ای کاهش زیادی داشته است.



وی با اشاره به دیگر تمهیدات اندیشیده شده در این محور بیان داشت: همچنین کانکس پلیس راه به همراه اورژانس به صورت شبانه‌روزی در کیلومتر 20 این محور فعالیت دارند.



نوری افزود: به علاوه دو تیم گشتی نیز در نوبت صبح و عصر در این جاده حضور دارند.



وی اذعان داشت: در حال حاضر با رعایت امنیت تردد در این جاده میزان حوادث در سطح بسیار پائینی قرار دارد و در ماه گذشته نیز میزان تصادفات این محور کاهش 100 درصدی داشته است.



چهار بانده شدن چاره‌ای بر ناامنی محور قم - گرمسار



البته به گفته معاون برنامه ریزی استاندار قم که چندی پیش از چهار بانده شدن محور قم - گرمسار خبر داده بود، این ممنوعیت تردد موقتی بوده و قرار است تا چاره اندیشی جدی در این خصوص صورت گیرد.

سید رضا دهناد در این خصوص بیان کرده بود که ایجاد یکی از خطوط موازی از گرمسار تا کیلومتر 50 قم در حال اجرا است که امیدواریم با چهار بانده شدن کل این محور و ایجاد خط جدید برای تردد خودروهای سنگین دیگر شاهد حادثه خاصی در این محور نباشیم.



به هر روی مشکلات این محور به حدی است که نیازمند یک چاره اندیشی جدی است تا مسائل رفاهی، نصب روشنایی، ایجاد شانه خاکی مفید و دیگر مشکلات آن مرتفع و در نهایت امنیت جاده برای رانندگان برقرار شود.



تنها ممنوعیت ترددها چاره کار نیست



چرا که اگر برای کاهش آمار تصادفات به روند اجرای ممنوعیت ترددها همان طور که قبلا برای وسایط نقلیه عمومی شامل اتوبوس و مینی بوس و چندی قبل تریلی‌ها ادامه دهیم، صرف هزینه‌ای که برای احداث این محور شده بیهوده خواهد بود و مزایایی که در آغاز عملیات اجرایی آن در نظر گرفته شده بود به حداقل خواهد رسید.



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الهام رحیمی



