  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۳۴

تحرکات گسترده هوایی و دریایی چین اطراف تایوان همزمان با خروج «لینکلن»

تحرکات گسترده هوایی و دریایی چین اطراف تایوان همزمان با خروج «لینکلن»

منابع تایوانی از افزایش تحرکات دریایی و هوایی چین در اطراف این جزیره همزمان با خروج ناو آمریکایی لینکلن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، وزارت دفاع تایوان اعلام کرد که پرواز ۲۶ جنگنده و تحرکات ۶ کشتی نیروی دریایی چین را رصد کرده است.

تایوان همچنین اعلام کرد که بین ساعت ۶ صبح جمعه تا شنبه سه بالن بر فراز تایوان مشاهده شده است.

منابع تایوانی گزارش دادند: گزارش‌ها حاکی از آن است که ۱۸ هواپیما از خط میانی تنگه تایوان عبور کرده و وارد مناطق شناسایی دفاع هوایی شمال، مرکز و جنوب غربی تایوان شده ‌اند.

امروز تایوان نیوز گزارش داد: تایوان در پاسخ به این تحرکات، هواپیماها و کشتی‌های نیروی دریایی را اعزام و سیستم‌های موشکی ساحلی را برای رصد فعالیت چین مستقر کرد.

این رخدادها همزمان با خروج ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن و سه ناوشکن همراه آن از دریای چین جنوبی و حرکت آنها به سمت غرب در هفته گذشته است.

از ابتدای ماه جاری میلادی، تایوان ۲۲۰ بار هواپیماهای نظامی چین و ۱۶۲ بار کشتی‌های نیروی دریایی چین را رصد کرده است.

کد مطلب 6730060

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد ۱۷:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۴
      2 0
      پاسخ
      دستشان درد نکند. بعضی وقت ها نمیشود که با منطق جواب زور را داد.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها