تحرکات گسترده هوایی و دریایی چین اطراف تایوان همزمان با خروج «لینکلن»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، وزارت دفاع تایوان اعلام کرد که پرواز ۲۶ جنگنده و تحرکات ۶ کشتی نیروی دریایی چین را رصد کرده است.
تایوان همچنین اعلام کرد که بین ساعت ۶ صبح جمعه تا شنبه سه بالن بر فراز تایوان مشاهده شده است.
منابع تایوانی گزارش دادند: گزارشها حاکی از آن است که ۱۸ هواپیما از خط میانی تنگه تایوان عبور کرده و وارد مناطق شناسایی دفاع هوایی شمال، مرکز و جنوب غربی تایوان شده اند.
امروز تایوان نیوز گزارش داد: تایوان در پاسخ به این تحرکات، هواپیماها و کشتیهای نیروی دریایی را اعزام و سیستمهای موشکی ساحلی را برای رصد فعالیت چین مستقر کرد.
این رخدادها همزمان با خروج ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن و سه ناوشکن همراه آن از دریای چین جنوبی و حرکت آنها به سمت غرب در هفته گذشته است.
از ابتدای ماه جاری میلادی، تایوان ۲۲۰ بار هواپیماهای نظامی چین و ۱۶۲ بار کشتیهای نیروی دریایی چین را رصد کرده است.
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