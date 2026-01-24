تحرکات گسترده هوایی و دریایی چین اطراف تایوان همزمان با خروج «لینکلن»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، وزارت دفاع تایوان اعلام کرد که پرواز ۲۶ جنگنده و تحرکات ۶ کشتی نیروی دریایی چین را رصد کرده است.

تایوان همچنین اعلام کرد که بین ساعت ۶ صبح جمعه تا شنبه سه بالن بر فراز تایوان مشاهده شده است.

منابع تایوانی گزارش دادند: گزارش‌ها حاکی از آن است که ۱۸ هواپیما از خط میانی تنگه تایوان عبور کرده و وارد مناطق شناسایی دفاع هوایی شمال، مرکز و جنوب غربی تایوان شده ‌اند.

امروز تایوان نیوز گزارش داد: تایوان در پاسخ به این تحرکات، هواپیماها و کشتی‌های نیروی دریایی را اعزام و سیستم‌های موشکی ساحلی را برای رصد فعالیت چین مستقر کرد.

این رخدادها همزمان با خروج ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن و سه ناوشکن همراه آن از دریای چین جنوبی و حرکت آنها به سمت غرب در هفته گذشته است.

از ابتدای ماه جاری میلادی، تایوان ۲۲۰ بار هواپیماهای نظامی چین و ۱۶۲ بار کشتی‌های نیروی دریایی چین را رصد کرده است.