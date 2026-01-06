  1. بین الملل
جنگنده اف -۱۶ تایوان سقوط کرد

نیروی هوایی تایوان تأیید کرد که یک جنگنده اف -۱۶ این جزیره سقوط کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، یک فروند جت جنگنده اف -۱۶ تایوان عصر امروز سه‌شنبه به وقت محلی در سواحل شرقی این جزیره سقوط کرد.

عملیات جستجو و امداد و نجات برای یافتن خلبان آغاز شده است.

نیروی هوایی جزیره تایوان اعلام کرد که این جت اف -۱۶ در حال انجام یک ماموریت آموزشی معمول بود و خلبان آنکه کاپیتان هسین نام دارد، گمان می‌رود در شهرستان هوالین از هواپیما بیرون پریده باشد.

بر اساس بیانیه‌ای که در رسانه اجتماعی فیسبوک منتشر شد، ویلیام لای چینگ-ته، رئیس جزیره تایوان، به همه نهادهای مربوطه دستور داده است تا از هیچ تلاشی برای یافتن خلبان و تعیین علت حادثه دریغ نکنند.

