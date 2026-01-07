به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلوبال تایمز، چن بین‌هوا سخنگوی دفتر امور تایوان در شورای دولتی چین با رد ابراز نگرانی‌ها در جزیره تایوان درباره احتمال الگوگیری چین از رویکرد آمریکا در ونزوئلا، تأکید کرد که حل مسئله تایوان صرفاً موضوعی داخلی و در اختیار مردم چین است و هیچ‌گونه مداخله خارجی را برنمی‌تابد.

وی افزود: آمریکا به‌طور آشکار علیه یک کشور مستقل از زور استفاده کرده است؛ اقدامی که نقض جدی حقوق بین‌الملل، تعرض به حاکمیت سایر کشورها و تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه‌ای به شمار می‌رود و ما قاطعانه با آن مخالفیم.

سخنگوی دفتر امور تایوان در شورای دولتی چین هشدار داد: اگر نیروهای جدایی‌طلب تایوان جسارت به خرج دهند و دست به اقدامات ماجراجویانه زده و از خطوط قرمز عبور کنند، ما اقدامات قاطع اتخاذ خواهیم کرد و ضربه‌ای مستقیم و سخت به آنها وارد خواهیم ساخت.

آمریکا در تاریخ سوم ژانویه با تجاوز به خاک ونزوئلا، نیکلاس مادورو رئیس جمهوری این کشور را ربود. اکثر کشورهای جهان این اقدام را ناقض منشور سازمان ملل متحد اعلام کردند.