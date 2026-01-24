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۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۰۰

پیکر «محمد تجدد» در خاک آرام گرفت

پیکر «محمد تجدد» در خاک آرام گرفت

رشت- پیکر «محمد تجدد» هنرمند شناخته‌ شده گیلانی با حضور مسئولان و علاقمندان در رشت تشییع و در قطعه هنرمندان باغ رضوان آرام گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر محمد تجدد، هنرمند شناخته‌ شده گیلانی، ظهر امروز در مراسمی با حضور مسئولان استانی، خانواده، هنرمندان و دوستدارانش، در مجتمع خاتم‌الانبیا رشت تشییع و در قطعه هنرمندان باغات رضوان آرام گرفت.

این مراسم با حضور استاندار گیلان، جمعی از مسئولان فرهنگی استان، هنرمندان و علاقه‌مندان برگزار شد دوستداران و همکاران محمد تجدد در این مراسم با یادآوری خدمات و آثار هنری او، شجاعت و عشق او به هنر و فرهنگ گیلان را ستودند.

پیکر «محمد تجدد» در خاک آرام گرفت

محمد تجدد از هنرمندان برجسته استان بود که با آثار خود نه تنها در سطح محلی، بلکه در میان علاقه‌مندان هنر کشور نیز شناخته شد. حضور گسترده مردم و هنرمندان در مراسم تشییع، گواهی بر جایگاه والای این هنرمند در قلب جامعه هنری گیلان بود.

کد مطلب 6730081

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