به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله کشاورز بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: جایگاه استراتژیک بوشهر به لحاظ گمرکها و نقش آنها در تسهیل صادرات کالاهای تولیدی یکی از دلایل استقبال فعالان حوزه صنعت برای حضور در این منطقه است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: از ابتدای امسال تا پایان آذر ۳۸ فقره پروانه بهرهبرداری صنعتی با سرمایهگذاری شش هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال صادر شدهاست.
وی افزود: در پی صدور این تعداد مجوز بهرهبرداری واحدهای صنعتی از ابتدای امسال تا کنون ۷۴۹ نفر به شکل مستقیم و هزار و ۸۷۲ نفر نیز غیر مستقیم مشغول به کار شدند.
کشاورز ادامه داد: براساس آخرین آمار دریافتی، میزان سرمایه گذاری واحدهای صنعتی در استان بوشهر ۶۶ هزار و ۹۲۷ میلیارد ریال ثبت شدهاست.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: این میزان سرمایهگذاری بر اساس برآوردها و اظهارات مندرج در سامانههای این اداره کل مربوط به ۵۲۱ فقره پروانه بهرهبرداری واحدهای صنعتی فعال در شهرکهای صنعتی و خارج از آن در سطح استان بوشهر است.
کشاورز با اشاره به فصلی بودن فعالیت برخی از واحدها گفت: تعدادی از واحدهای استان همچون واحدهای فرآوری ماهی و میگو در ۶ ماهه نخست سال یا ماههای مشخصی از سال فعالیت دارند که این امر تاثیری در اعتبار پروانه آنها ندارد.
وی اظهار داشت: در زمان کنونی تعداد اشتغال ثبت شده برای ۵۲۱ واحد صنعتی تحت حمایت و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ۱۶ هزار و ۸۰۵ نفر میباشد که این دسته ازواحدهای فصلی را نیز شامل میشود.
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