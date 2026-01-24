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۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۱۱

عتباتی: محاکم تخصصی خانواده در دادگستری آذربایجان غربی توسعه می یابد

عتباتی: محاکم تخصصی خانواده در دادگستری آذربایجان غربی توسعه می یابد

ارومیه- رییس کل دادگستری آذربایجان غربی از توسعه محاکم تخصصی خانواده در دادگستری شهرستان های استان با هدف صیانت از بنیان خانواده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی روز شنبه در بازدید از مجتمع قضایی شهید رئیسی محاکم خانواده ارومیه، افزود: در راستای صیانت از بنیان خانواده و جلوگیری از فروپاشی خانواده ها و همچنین بررسی فنی و تخصصی موضوعات مرتبط با خانواده، توسعه محاکم تخصصی خانواده در دستور کار مدیریت دادگستری استان است.

وی ادامه داد: تاکنون در اکثر شهرستانهای استان از جمله شهرستانهای ماکو، سلماس، نقده، میاندوآب، خوی، مهاباد و مرکز استان توسعه محاکم تخصصی خانواده محقق شده است.

عتباتی افزود: محاکم تخصصی خانواده علاوه بر بهره مندی از قضات مشاور خانم از نهادهای مشاوره ای بهزیستی هم برای کمک به حل اختلافات خانواده ها و اصلاح ذات البین بهره گرفته می شود تا نهایت تلاش برای جلوگیری از فروپاشی خانواده ها به عمل آمد.

وی اضافه کرد: تاکنون تعداد۱۸ محکمه تخصصی خانواده در استان تشکیل شده که یقیناً به کیفی شدن رسیدگیها و نیز افزایش میزان صلح و سازش در پرونده های خانواده کمک خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه حجت الاسلام امامی سرپرست مجتمع قضایی شهید رئیسی محاکم خانواده ارومیه، ضمن دیدار با کارکنان و تبریک اعیاد شعبانیه از وضعیت رسیدگیها، محاکمات، مشکلات و مسائل آن اطلاع و دستورات لازم را صادر کرد.

کد مطلب 6730149

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