عتباتی: محاکم تخصصی خانواده در دادگستری آذربایجان غربی توسعه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی روز شنبه در بازدید از مجتمع قضایی شهید رئیسی محاکم خانواده ارومیه، افزود: در راستای صیانت از بنیان خانواده و جلوگیری از فروپاشی خانواده ها و همچنین بررسی فنی و تخصصی موضوعات مرتبط با خانواده، توسعه محاکم تخصصی خانواده در دستور کار مدیریت دادگستری استان است.

وی ادامه داد: تاکنون در اکثر شهرستانهای استان از جمله شهرستانهای ماکو، سلماس، نقده، میاندوآب، خوی، مهاباد و مرکز استان توسعه محاکم تخصصی خانواده محقق شده است.

عتباتی افزود: محاکم تخصصی خانواده علاوه بر بهره مندی از قضات مشاور خانم از نهادهای مشاوره ای بهزیستی هم برای کمک به حل اختلافات خانواده ها و اصلاح ذات البین بهره گرفته می شود تا نهایت تلاش برای جلوگیری از فروپاشی خانواده ها به عمل آمد.

وی اضافه کرد: تاکنون تعداد۱۸ محکمه تخصصی خانواده در استان تشکیل شده که یقیناً به کیفی شدن رسیدگیها و نیز افزایش میزان صلح و سازش در پرونده های خانواده کمک خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه حجت الاسلام امامی سرپرست مجتمع قضایی شهید رئیسی محاکم خانواده ارومیه، ضمن دیدار با کارکنان و تبریک اعیاد شعبانیه از وضعیت رسیدگیها، محاکمات، مشکلات و مسائل آن اطلاع و دستورات لازم را صادر کرد.